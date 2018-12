Avant que le juge ne prononce sa sentence, Blake Dooley a déclaré : Je me réserve le droit de me taire, et c’est ce que je vais faire.

La famille de la victime, Christine MacNeil, a été très émue au moment de l'énoncé de la sentence.

Blake Dooley a été arrêté en 2016, après avoir tué Christine MacNeil, l'ex-copine d'un ami. Il a été reconnu coupable de meurtre prémédité en novembre dernier.

À sa sortie de prison, Blake Dooley n'aura pas de droit d'avoir en sa possession des armes ou des munitions, et ce à vie.

Il doit également fournir un échantillon d'ADN.

Christine MacNeil. (Archives) Photo : Facebook

Christine MacNeil est morte à la suite de blessures par balle le 19 octobre 2015 à l'hôtel Four Points by Sheraton, rue Laurier, dans le secteur de Hull, à Gatineau.

Ottavienne de 25 ans, elle travaillait dans un salon d'esthétisme dans l'ouest d'Ottawa.

