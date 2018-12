Le prix Carol Burnett récompensera annuellement une personne qui a contribué de façon remarquable au monde de la télévision, que ce soit en ondes ou hors d'ondes.

La première attribution de ce prix ira à Carol Burnett elle-même. L'icône comique a gagné cinq Golden Globes au cours de sa carrière et a été la première femme à animer une émission de variétés, The Carol Burnett Show, qui a duré 11 ans, de 1967 à 1978, et qui a reçu 25 prix Emmy.

Burnett, âgée de 85 ans, sera sur place pour recevoir son prix.

The Carol Burnett Show en 1967 Photo : CBS

La présidente de la Hollywood Foreign Press Association, Meher Tatna, a salué Burnett pour avoir brisé les barrières tout en faisant rire les gens.

« Nous lui sommes profondément reconnaissants pour sa contribution à l'industrie du divertissement, et sommes honorés de célébrer son héritage aux Golden Globes », a-t-elle dit.

En plus de son travail à la télévision, au théâtre et au cinéma, Burnett a créé plusieurs bourses au pays, de même que la Carol Burnett Musical Theatre Competition à son alma mater, l'Université de Californie, et la Carrie Hamilton Foundation, en l'honneur de sa fille, décédée en 2002.

Les Golden Globes adopteront un autre changement cette année : le design du trophée. Il sera plus lourd de deux livres (0,9 kg), et plus long de près d'un pouce (2,54 cm) que le précédent, et sera composé entièrement de métal, plutôt que de marbre.

Le design emblématique du trophée enveloppé dans une pellicule de film restera tel quel.