Il est rentré chez lui jeudi après sa première intervention chirurgicale à cœur ouvert.

« Les derniers mois ont été complètement fous, indique son père Ben Benman. Il n’y a pas beaucoup de temps pour s’asseoir, se détendre et profiter du temps en famille. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire les choses que nous aimons. »

La mère d’Elijah, Valory Schultz, était enceinte de 25 semaines lorsque les médécins lui ont dit que son fils souffrait de la trisomie 18, une anomalie génétique plus dangereuse que sa variante mieux connue, la trisomie 21. La plupart des bébés qui en sont atteints ne survivent pas plus d’un an.

« Les médecins nous ont indiqué qu'il pourrait mourir avant la naissance », se souvient Ben Benman. Sa conjointe et lui tentaient de se préparer à faire leur deuil.

Des tests ont révélé plus tard que le diagnostic était erroné. Elijah est né en juin, pesant un peu moins qu'un kilogramme.

Il a une maladie du rein et une combinaison de quatre anomalies cardiaques appelée la tétralogie de Fallot, une malformation qui cause une mauvaise oxygénation du sang.

Depuis qu’il est arrivé à la maison, Elijah a dû être transporté d’urgence à l’hôpital à deux occasions parce qu’il n’arrivait pas à respirer normalement. Il a même complètement arrêté de respirer lors du deuxième épisode.

Élan de solidarité

Ben Benman travaillait à la construction d’un nouvel hôpital à Grande Prairie pendant l’été. La compagnie pour laquelle il travaillait l’a congédié lorsque la construction fut achevée.

Il a alors commencé à chercher des petits travaux dans son quartier pour gagner de l’argent. Il vendait aussi ses propres créations artisanales en bois. Cela ne suffisait pas à payer les frais médicaux et les frais de déplacement pour les soins d’Elijah à l'Hôpital Stollery d'Edmonton.

Tavia Vegso, qui vit également à Grande Prairie, se souvient d’avoir vu les publications de Ben Benman sur les réseaux sociaux. « Il disait : “Y a-t-il des entrées de garage que je peux déneiger pour obtenir un peu d’argent? J’ai besoin de nouveaux pneus pour ma voiture pour me rendre à Edmonton” », dit-elle. Elle ne connaissait pas la famille, mais elle était touchée par son histoire. Elle et une de ses amies, Carly Lively, ont décidé de se tourner vers leur communauté pour aider les Benman.

Ben Benman avait déjà lancé une campagne de financement collectif sur le site GoFundMe. Celle-ci n’avait eu que quelques dons avant que Carly Lively ne la partage dans un groupe Facebook. Dans sa publication, elle expliquait vouloir faire plus pour la famille que de leur envoyer uniquement de bons vœux. « Noël approche, et j’aimerais que la communauté leur vienne en aide », a-t-elle écrit.

Les habitants de Grande Prairie n’ont pas tardé à répondre à son appel. La publication a été aimée des centaines de fois. La collecte de fonds a maintenant atteint 70 % de son objectif de 10 000 $. Tavia Vegso a été émue par cet élan de générosité, qu’elle a qualifié de « surréel ». Elle se réjouit d’avoir pu aider la famille Benman.

Elijah devra retourner à l’Hôpital Stollery d’Edmonton pour d’autres traitements, mais son père espère pouvoir le ramener rapidement à leur résidence. « On a l’intention de le ramener à la maison pour passer Noël avec [nous], dit-il. Ce sera un beau Noël. »

Une publication récente sur sa page GoFundMe indique que les nouvelles sont bonnes.

« Elijah va très bien en ce moment. Nous sommes actuellement à son premier rendez-vous avec le pédiatre depuis sa chirurgie. Elijah a aussi une consultation pour décider comment régler le problème avec son rein. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu’ici, de quelque façon que ce soit. Nous apprécions tout! »