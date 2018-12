Nous sommes au courant des informations selon lesquelles notre conseiller principal pour le Nord-Est de l’Asie, Michael Kovrig, est détenu en Chine. Nous faisons tout ce qui est possible pour obtenir des informations supplémentaires sur le sort de Michael, ainsi que sa libération immédiate et en toute sécurité. Déclaration de l'ICG sur son site Internet

L'ICG, une organisation non gouvernementale dont la mission consiste à prévenir et résoudre les conflits dans le monde, a confirmé au Hong Kong Post que M. Kovrig était en Chine pour son travail au moment de son arrestation.

Ni le gouvernement chinois ni Affaires mondiales Canada n'ont confirmé l'arrestation de M. Kovrig jusqu'ici. On ne sait d'ailleurs pas ce qui lui est formellement reproché.

M. Kovrig a été vice-consul de l'ambassade canadienne à Pékin de septembre 2014 à août 2016. Il a ensuite été brièvement consul au consulat général du Canada, à Hong Kong, un territoire chinois ayant le statut de région administrative spéciale. Il a été embauché par l'ICG en février 2017.

La nouvelle de son arrestation survient dix jours après que le Canada eut arrêté Meng Wanzhou, la directrice financière de la plus importante société privée chinoise, Huawei, à la demande des autorités américaines, qui la soupçonne d'avoir violé des sanctions imposées à l'Iran.

Pékin a demandé que Mme Meng soit relâchée et a dénoncé le traitement « inhumain » qu’elle subirait, mais en vain : elle demeure détenue en attendant qu'une décision sur l'opportunité de la libérer sous caution soit rendue. L'audience à ce sujet se poursuit mardi.

Plusieurs experts ont avancé au cours des derniers jours que le Canada pourrait être victime de représailles dans la foulée de cette affaire, qui survient au moment où les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre commerciale qui inquiète les marchés boursiers.

Rien ne prouve à ce stade que la détention de M. Kovrig est liée à l'arrestation de Mme Meng, mais un ex-ambassadeur canadien en Chine, Guy Saint-Jacques, dit être convaincu que c'est bel et bien le cas.

« Je ne vois pas de coïncidence dans ça, malheureusement », a-t-il déclaré dans une entrevue au Réseau de l'information. « En Chine, il n’y a pas de coïncidence et, dans mon esprit, je craignais que quelque chose comme ça se passe. »

« Je pense que, malheureusement, ça montre la détermination du gouvernement chinois de continuer à mettre beaucoup de pression politique sur le gouvernement canadien. Là, vraiment, ça vient compliquer tout ce dossier de façon extraordinaire », a-t-il ajouté.