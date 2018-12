« Nous avons tiré des leçons de cet évènement. Nous ne serons plus jamais dans une telle situation », a déclaré Michael Rodyniuk, qui est devenu PDG de l’entreprise 10 mois après l’accident.

Le 13 décembre 2017, l’un des avions de la compagnie, un ATR 42-320, s’était écrasé peu de temps après le décollage.

Un passager de 19 ans, Arson Junior Fern, a succombé à ses blessures deux semaines après l'accident. Neuf autres personnes ont également été blessées.

Actuellement, le Bureau de la sécurité des transports (BST) prépare le rapport final au sujet de l'accident mais a déjà déclaré que l’avion n’avait pas été dégivré, malgré la présence de glace. Les experts du BST avaient qualifié de « terriblement inadéquat » le matériel de dégivrage trouvé à l’aéroport. La responsabilité du dégivrage est du ressort du ministère de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan.

Pendant les cinq mois qui ont suivi l’accident, Transports Canada avait suspendu le certificat d'exploitation aérienne de la compagnie aérienne, en raison d’un grand nombre de « faiblesses dans le système de contrôle opérationnel. »

Michael Rodyniuk soutient que « de nombreuses améliorations ont été apportées », citant notamment une nouvelle formation pour le personnel au sol ainsi que des modifications apportées au programme de sécurité de West Wind Aviation.

Des passagers qui étaient dans l’avion intentent une poursuite contre l’entreprise. Leur avocat, Tony Merchant, espère conclure un règlement à l'amiable avec West Wind dans les deux ou trois prochains mois.