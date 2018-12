Un texte de Piel Côté

Parmi les 17 projets, quatre ont reçu près de 60% du financement.

Le premier concerne l'agrandissement du parcours d'hébertisme du parc Joannès, chiffré au coût de 15 000 dollars.

Le deuxième, toujours pour 15 000 dollars, consiste en l'achat de canons à neige et de modules de parcs à neige au Mont Kanasuta.

L'objectif, peut-on lire dans le document officiel du Fonds de développement rural, est d'attirer les familles plus tôt à la montagne en créant de la neige plus rapidement et plus efficacement .

On compte aussi y créer un terrain d'apprentissage avec les modules de parcs à neige conçus pour les jeunes skieurs et planchistes.

Le troisième des quatre projets majeurs est l'aménagement d'un terrain multifonctionnel à Beaudry. Celui-ci est sous la responsabilité de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN).

Rénovations aux bibliothèques de Cloutier et de Mont-Brun

Le dernier des quatre grands projets pour l'année 2018 est la rénovation des bibliothèques de Cloutier et de Mont-Brun. On y investira plus de 23 000 dollars.

À Mont-Brun, le bâtiment lui-même sera amélioré afin de mieux contrôler les infiltrations d'humidité tandis qu'à Cloutier, l'édifice sera agrandi par l'intérieur afin de mieux pouvoir accueillir la clientèle.