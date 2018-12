Les compteurs serviront uniquement à analyser la consommation d'eau, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun tarif imposé aux propriétaires qui seront dotés de cet équipement.

La Ville doit se conformer à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui vise une baisse de 20 % de la consommation d'eau pour l'ensemble de la province.

Le maire Pierre D’Amours déplore que l'analyse des besoins ne tienne pas compte du nombre d'occupants dans une résidence, ce qui peut rendre la démarche imprécise, voire inutile à son avis. On veut interpeller le gouvernement du Québec sur cet enjeu-là plus particulièrement.