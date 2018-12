Au lieu d’assister au vote sur l’accord régissant le Brexit, qui était prévu aujourd’hui, Theresa May a plutôt commencé sa tournée à La Haye, aux Pays-Bas, où elle est arrivée tôt dans la matinée pour déjeuner avec le premier ministre Mark Rutte.



Elle doit par la suite se rendre à Berlin, où elle rencontrera la chancelière Angela Merkel, puis à Bruxelles, où elle s’entretiendra avec le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.



Par cet ultime effort, la première ministre britannique entend convaincre les élus qui siègent au palais de Westminster du bien-fondé du Brexit.

Après avoir concédé que l’accord négocié avec les dirigeants européens le mois dernier avait de fortes chances d’être rejeté par une « marge importante », Theresa May a indiqué vouloir obtenir davantage de « garanties » auprès de ses homologues pour faire ensuite pencher la balance au Parlement.



Aux yeux du président de la Commission européenne, une renégociation de l’accord de « divorce » est exclue, mais certains éléments du Brexit peuvent toujours être l’objet de « clarifications ».



« L’entente que nous avons conclue est la meilleure qui soit. Et la seule », a-t-il déclaré mardi.



Le vote sur le Brexit a été repoussé à une date indéterminée, mais Theresa May a précisé qu’il aurait lieu au plus tard le 21 janvier.