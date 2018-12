Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

Une trentaine de bénévoles se sont affairés à décorer la salle de fête et à servir un repas trois services. Plusieurs d’entre eux ont cuisiné pendant toute la fin de semaine pour servir les membres de La Boussole.

L’organisme, nouvellement installé dans le quartier Downtown Eastside, accueille nouveaux visages et habitués du centre.

On offre un repas de Noël pour tous les membres de La Boussole, dont des familles du Downtown Eastside ou des francophones qui sont plus ou moins démunis, donc c’est vraiment un repas pour rassembler la communauté francophone. Louise Chaynes, codirectrice générale de La Boussole

Pour certains, c'est aussi l'occasion de partager un talent et de donner à sa communauté. C'est notamment le cas de Bruni, qui a livré quelques pièces de sa composition pour l'occasion.

Je connais La Boussole par son implication, par ce qu’elle fait auprès de la communauté dans la région de Vancouver. [...] Je me suis dit que c'était une opportunité de sortir mon matériel et de tester [mes chansons]. Bruni, musicien

Annie Auclair est arrivée en Colombie-Britannique en février 2018 et s'est tournée vers La Boussole pour sa recherche en emploi. Photo : Radio-Canada/Anaïs Elboujdaïni