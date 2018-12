Le temps des Fêtes et le début de la nouvelle année représentent souvent un véritable casse-tête pour le réseau de la santé, l'achalandage atteint parfois des sommets, alors que les lits sont limités et que le personnel se fait plus rare. La direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS assure être « mieux outillée » cette année pour éviter une gestion de crise comme vécue par le passé.