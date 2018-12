Le drame en noir et blanc d'Alfonso Cuarón, qui raconte l'histoire d'une femme de ménage travaillant pour une famille de la classe moyenne à Mexico, a été sacré meilleur film par la TFCA.

L'association a également décerné le prix du meilleur réalisateur à Alfonso Cuarón (Y tu mama también, Gravity).

Roma, qui sera disponible sur Netflix à partir de vendredi -- et qui est présenté dans quelques rares salles de cinéma, notamment à Montréal --, a reçu de nombreux éloges depuis son apparition sur le circuit des festivals.

Yalitza Aparicio dans Roma, d'Alfonso Cuarón Photo : TIFF

En nomination pour plusieurs Golden Globes, il a été élu meilleur film de l'année par l'Association des critiques de films de Los Angeles, a remporté le Lion d'or au Festival du film de Venise et a dominé le New York Film Critics Circle.

Olivia Colman a été désignée meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne dans La Favorite, selon les prix de la TFCA dévoilés lundi.

Ethan Hawke a été nommé meilleur acteur pour son rôle d'un homme de foi en crise existentielle dans le drame de Paul Schrader, First Reformed.

Le drame sud-coréen Burning a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère.

« Isle of Dogs », de Wes Anderson, a été nommé meilleur long métrage d'animation. Photo : YouTube/FoxSearchlight

Les récompenses pour les rôles de soutien sont allées à Regina King pour Si Beale Street pouvait parler et à Steven Yeun pour Burning.

La catégorie du meilleur scénario a récompensé ex aequo La Favorite et First Reformed.

Won't You Be My Neighbor? a obtenu le prix Allan King du documentaire et Isle of Dogs, de Wes Anderson, a été nommé meilleur long métrage d'animation.

Des images d'éléphant brûlent dans le film « Anthropocène », réalisé par Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier et Edward Burtynsky. Photo : mercury films

Anthropocène : L'époque humaine, Ava et Maison du bonheur concourront pour le Prix Rogers du meilleur film canadien, d'une valeur de 100 000 $, qui sera annoncé lors du gala de remise des prix TFCA le 8 janvier.