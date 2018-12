Une miche de pain pour 50 cents, c’est possible. C’est en fait ce que Jane Buckley débourse lorsqu’elle fait son épicerie à la banque alimentaire d’Oromocto. Elle est la directrice générale de l’organisme et ce n’est pas pour rien : elle peut en faire beaucoup plus avec un dollar que la moyenne des Néo-Brunswickois.

Si je sais ce dont j’ai besoin en avance - par exemple je sais qu’en ce moment les gens aiment beaucoup les pâtes - j’appelle l’épicerie locale et je leur dis que j’ai besoin de 200 paquets de pâtes.

La direction de l’épicerie consultera, à son tour, ses fournisseurs et négociera un prix pour 200 paquets de pâtes, ajoute-t-elle.

Les banques alimentaires, à travers tout le Canada, peuvent obtenir des offres auxquelles les consommateurs réguliers n’ont pas accès. Elles achètent en vrac et établissent des partenariats avec des magasins et des fournisseurs pour obtenir des articles à prix réduit.

C’est pour cette raison qu’il est parfois plus utile, pour une banque alimentaire, de recevoir de l’argent de la part des citoyens donateurs que des cannes dépareillées qui traînent dans les tiroirs depuis des mois.

Ces items doivent être vérifiés et triés par les employés et les bénévoles. Photo : Radio-Canada

Les dons en argent offrent une grande flexibilité aux banques alimentaires, explique le président-directeur général de l’organisme Banques alimentaires du Canada, Chris Hatch.

Elles peuvent alors acheter de la nourriture dont elles ont besoin, ou encore payer le loyer.

Je pense que, si elles avaient à choisir entre des dons en nourriture ou en argent, elles préfèreraient de l’argent. Chris Hatch, président-directeur général de l’organisme Banques alimentaires du Canada

Acheter en vrac leur permet aussi d’être plus efficaces. Les aliments offerts par le public doivent être triés, inventoriés et vérifiés afin de détecter d’éventuels dommages et dates d’expiration.

Cynthia Thompson, porte-parole de Sobeys, assure que l’entreprise coordonne ses activités avec les banques alimentaires de la province afin de déterminer les articles les plus recherchés.

Cette année, les employés de Sobeys sont même encouragés à demander à leurs clients s’ils souhaitent faire un don de 2 $, 5 $ ou 10 $ aux banques alimentaires lorsqu’ils passent à la caisse.

En 2016, 850 000 Canadiens dépendaient des banques alimentaires pour se nourrir. Un chiffre trop élevé année après année, selon Chris Hatch.

Au Nouveau-Brunswick, plus de 20 680 personnes dépendent des 61 banques alimentaires de la province.

Avec les informations d'Angela Bosse de CBC