Un texte de Patrick Henri

Jusqu’à dimanche, le Défi mondial junior A bat son plein à Bonnyville, à 200 km au nord-est d’Edmonton. La ville d’environ 6000 habitants est complètement hockey alors que 14 matchs mettant en vedettes de futures vedettes de la LNH sont présentés chaque jour à l’aréna RJ Lalonde.

Nous avions impressionné Hockey Canada en 2016 à tous les points de vue , mentionne Robb Hunter, coprésident du comité organisateur. Tout le monde parlait du travail de nos bénévoles, tous vêtus de bleu. Ils avaient été nommés l’armée bleue (blue army) dans la communauté.

Selon Robb Hunter, environ 80 % des gens qui ont participé à l'événement, d’une façon ou d’une autre en 2016, sont de retour cette année.

La grosse différence entre 2016 et aujourd’hui, c’est le marketing de l’événement. Il y a deux ans, il fallait éduquer les gens sur ce qu’était l’événement, aujourd’hui le message est plutôt : nous accueillons le monde une deuxième fois, montrons-leur qu’on peut être aussi bons que la première.

Depuis sa création en 2006, le tournoi a toujours accueilli six équipes. En août, Hockey Canada a annoncé qu’une équipe de moins prendrait part à l’événement.

Comme chaque année, le Canada présente deux formations (Canada-Ouest et Canada Est). On retrouve aussi des équipes des États-Unis, de la Russie et de la République tchèque.

L’impact de cette décision ne s’est pas vraiment fait sentir, car l’hôtel qui devait accueillir la sixième équipe a réussi à louer toutes ses chambres.

Les équipes de la LNH, bien représentées

Le Défi mondial n’est pas populaire qu’auprès des amateurs de hockey. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les équipes de la LNH, qui sont représentées par environ 170 recruteurs à Bonnyville.

Un total de 16 joueurs ayant participé au Défi mondial junior A en 2016, ont été repêchés par une équipe de la LNH. Parmi eux, Cale Makar, de l’équipe Canada-Ouest, qui a été sélectionné au quatrième rang, par l’Avalanche du Colorado.

Depuis 2006, plus de 230 participants au tournoi ont été sélectionnés lors d’un repêchage amateur, dont 36 au premier tour.