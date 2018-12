Le programme est proposé par le Conseil multiconfessionnel d'aide à l'établissement des immigrants au Manitoba (CMAEIM). Les poupées et les ours sont destinés aux enfants de moins de 11 ans, tandis que les plus âgés reçoivent un sac de cadeaux adaptés à leur âge, comme des journaux, des lecteurs de musique et des livres.

Le CMAEIM fournit déjà des produits de première nécessité aux nouveaux arrivants pour les aider à s’établir, mais espère désormais que les poupées et les ours offriront aux enfants un compagnon qui les aidera à faire la transition vers leur nouveau pays.

« Le voyage les affecte émotionnellement. En recevant ces poupées, c'est un soulagement, un réconfort », a déclaré Flora Aruna, une employée du Conseil multiconfessionnel d'aide à l'établissement des immigrants au Manitoba, également connu sous le nom de Welcome Place.

Les poupées qui présentent des caractéristiques physiques similaires sont jumelées à des enfants de moins de 11 ans. Les poupées, ou ours en peluche, viennent également avec des vêtements culturellement représentatifs. Photo : Radio-Canada/Holly Caruk

Toutes les poupées et tous les ours sont habillés selon [la culture des enfants]. Et vous pouvez aussi voir les visages des poupées, ils ressemblent au visage des enfants de chez eux. Les enfants se sentiront plus valorisés, ils se sentiront inclus Flora Aruna, Conseil multiconfessionnel d'aide à l'établissement des immigrants

En novembre, le CMAEIM a été contacté par une organisation américaine à but non lucratif appelée Don't Cry ... I'm Here, qui travaille pour jumeler des poupées et des ours en peluche avec des immigrants récemment arrivés à Minneapolis.

Sa présidente, Gail Harvey explique qu'elle voyait un besoin de poupées dans la propre population de réfugiés de sa communauté, mais qu'après le durcissement des règles d'immigration sous l'administration Donald Trump, le nombre de nouveaux arrivants a diminué.

« Notre mission est de rejoindre ces enfants dès leur arrivée. Nous devons aller où ils se trouvent et aux États-Unis on parle beaucoup du fait que le Canada est très accueillant », souligne-t-elle.

Un don de 40 colis

Après avoir découvert l'existence de Welcome Place et son action auprès des réfugiés, l'organisation a offert de faire un don de 40 colis.

Chacun comprend une poupée ou un ours en peluche avec des vêtements et des accessoires représentant une culture ou un pays spécifique, ainsi que des livres, des couvertures et d'autres jouets.

Début du graphique (passez à la fin) Les poupées ont été données par l'organisme à but non-lucratif américain Don't cry, I'm here situé à Minneapolis dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil multiconfessionnel d'aide à l'établissement des immigrants au Manitoba (CMAEIM). #rcmb pic.twitter.com/Z4XgA91TSO — Pierre Verrière (@pierre_verriere) 10 décembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les poupées ont été conçues pour ressembler à des enfants de Syrie, d’Érythrée, du Congo ou de Somalie.

« Nous faisons beaucoup de recherches pour savoir quels sont leurs vêtements traditionnels, indique Gail Harvey qui a travaillé dans le secteur de la poupée pendant des années avant de créer Don't Cry... I'm Here.

L'organisation compte à présent 600 bénévoles répartis dans tout le pays pour se procurer des poupées et des vêtements.

Le mois dernier, le personnel de Welcome Place a rencontré Gail Harvey à Fargo afin de récupérer les 40 colis destinés aux enfants réfugiés.

Lundi, les premiers colis ont été distribués à une famille congolaise arrivée à Winnipeg en septembre.

Zeburie Mukaremara, mère de cinq enfants âgés de 1 à 16 ans, a déclaré que les jouets donneraient à ses enfants un moyen de jouer, mais leur apporteraient également un peu de réconfort.

« Ils ne seront plus seuls », a-t-elle déclaré par l'intermédiaire d'un traducteur.