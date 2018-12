Un texte de Gavin Boutroy

Princess Auto offre tant aux amateurs qu’aux professionnels un assortiment d’outils, d’équipement et de matériaux allant de l’hydraulique à la soudure, en passant par les moteurs électriques.

Avec 46 succursales dans 9 provinces canadiennes et plus de 2500 employés, il ne lui restait plus qu’à s’installer dans la Belle Province. Les deux premiers magasins du Québec ouvriront en septembre 2019, sur la Rive-Nord, dans la région de Montréal.

Un des magasins sera situé près du boulevard Grand Héron à Saint-Jérôme et l’autre, dont l’emplacement n'a pas encore été annoncé, sera aussi situé dans les environs. Dans un premier temps, 130 personnes seront embauchées au Québec, avec 65 % de postes à temps plein, et 35 % à environ 20 heures par semaine.

Pourquoi maintenant?

Selon le vice-président principal, expérience client, Ken Larson, plus de 70 % des ventes en ligne de l’entreprise se font au Québec actuellement.

Or, les systèmes informatiques vieillissaient et la fonction bilingue du site avait besoin d’être mise à jour, indique Marc-André Fournier, leader d'entreprise chez Princess Auto au Québec.

« Dans les dernières années, on a investi massivement dans nos systèmes informatiques, pour s’assurer qu’on puisse rentrer dans le marché québécois correctement », dit-il.

Les ventes en ligne et par catalogue au Québec, ainsi que le nombre de Québécois qui se rendaient aux magasins de Princess Auto en Ontario et au Nouveau-Brunswick, ont permis à l’entreprise de jauger l’intérêt de cette province pour ses produits.

On connaît notre clientèle, et on trouvait que cette clientèle-là était tout à fait celle qu’on a en grand nombre au Québec. Marc-André Fournier, leader d’entreprise au Québec chez Princess Auto

Le défi linguistique

Princess Auto traduit ses catalogues de vente par correspondance en français depuis la fin des années 1980, selon Ken Larson. Le site web de l’entreprise est aussi bilingue depuis sa mise en ligne.

« À la base, ç'a été fait par respect pour le Canada, pour les francophones du Canada », lance Marc-André Fournier. « Et évidemment l’entreprise est de Winnipeg, et il y a une forte communauté francophone à Winnipeg », dit-il, en ajoutant qu’il l’a constaté en habitant dans la capitale manitobaine de 2016 à 2018.

Cependant, un défi linguistique s’est esquissé lorsque l’entreprise a décidé de se lancer physiquement au Québec. L'entreprise au nom anglophone, qui vient du nom de la rue de Winnipeg où le commerce s’était établi voilà 85 ans, devait adapter son affichage en vertu des lois québécoises.

« Il y a une histoire, il y a un héritage avec le nom de l’entreprise, donc on veut le garder. C’était très clair pour nous, pour les propriétaires, les dirigeants d’entreprise : on voulait garder ce nom », affirme M. Fournier.

« On ne voulait pas rentrer dans un marché avec un nom que certaines personnes connaissaient déjà, et le changer. Mais évidemment il y a des lois [...] et ces lois-là, ce qu’elles indiquent, c’est qu’il faut qu’il y ait, en dessous de votre nom [...], une explication de ce que vous vendez à l’intérieur, ou il faut que vous ayez un slogan qui soit en français », ajoute-t-il.

« Nous en anglais, c’est Princess Auto, "Make it work", et en français donc, ce sera Princess Auto, "Là où tout est possible". On a été en mesure de l’adapter », poursuit M. Fournier.

Entreprise familiale depuis 85 ans

Ken Larson soutient que le service à la clientèle et de bonnes conditions de travail sont les clefs de la réussite de Princess Auto. Il affirme que ce n’est pas inhabituel pour une caissière, par exemple, d’appeler directement les propriétaires ou le directeur général de la compagnie pour diverses raisons. C’est en grande partie grâce au fait que l’entreprise reste une entreprise familiale, affirme M. Larson.

La semaine prochaine, Princess Auto célèbrera d'ailleurs ses 85 ans. L’entreprise a débuté comme casse automobile sur la rue Princess à Winnipeg, et le propriétaire vendait aussi des pièces automobiles.

La demande est devenue tellement forte que Princess Auto s’est mis à acheter et revendre du surplus militaire. « On était une destination unique, alors on a commencé à vendre par correspondance. C’est vraiment ce qui a nourri notre expansion à travers le Canada », lance M. Larson.

Ce n'est qu'à la fin des années 1970 que Princess Auto a commencé à ouvrir des magasins à l’extérieur de Winnipeg.