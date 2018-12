Avec les informations de Tanya Neveu

67 % des dépenses sont attribuables au fonctionnement de la MRC et de ses compétences, dont l'aménagement du territoire, la sécurité incendie et l'évaluation foncière.

La gestion des matières résiduelles représente 33 % des dépenses.

Le total des quotes-parts et des contributions municipales des 19 municipalités et des deux territoires de la MRC s'élève à plus de 3 millions de dollars.

Le conseil de la MRC a aussi statué sur ses grandes priorités pour 2019.

Parmi celles-ci, le projet hydroélectrique Onimiki, la connectivité, la mise en place d'un système d'incinération des déchets et le maintien des services de proximité.