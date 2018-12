Pour alimenter vos débats autour de la dinde durant le temps des Fêtes, je vous propose une petite explication en 10 points sur la péréquation. Bon, j’en conviens, il y a bien d’autres sujets à discuter un soir de Noël, mais, qui sait, vous avez peut-être un beau-frère ou une cousine qui rêvent d’en parler avec vous entre deux bouchées de farce!

1- D’abord, les paiements de péréquation sont des sommes qui viennent de vos impôts fédéraux, donc du gouvernement fédéral, et qui sont distribuées dans les provinces en fonction d’un calcul défini à l’avance par Ottawa et les provinces;

2- L’objectif des paiements de péréquation est de s’assurer de donner à chaque province une capacité fiscale comparable, une sorte de redistribution de la richesse pour réduire au maximum les inégalités entre les provinces;

3- Un calcul est fait pour établir la capacité fiscale moyenne des 10 provinces au Canada et la capacité, pour chacune des provinces, à générer ses propres recettes fiscales en fonction de son économie;

4- Le montant de péréquation représente l’écart de revenus fiscaux par habitant d’une province avec la moyenne canadienne; les provinces qui sont sous la moyenne reçoivent de la péréquation (il y en a cinq) et celles qui sont au-dessus de la moyenne n’en reçoivent pas (il y en a cinq également);

5- La capacité fiscale est établie à partir des revenus d'impôts des particuliers et des sociétés, des revenus de taxes à la consommation, des revenus des impôts fonciers et des recettes tirées des ressources naturelles;

6- Les paiements de péréquation sont calculés par habitant; ainsi, en 2019-2020, l’Île-du-Prince-Édouard est la province qui recevra le plus grand montant de péréquation par habitant, soit 2694 $, suivi du Nouveau-Brunswick (2613 $), de la Nouvelle-Écosse (2086 $), du Manitoba (1646 $) et du Québec (1549 $);

7- La formule est complexe : le paiement que reçoit une province en 2019-2020 correspond à la somme de 50 % de son paiement pour 2017-2018, 25 % de son paiement pour 2016-2017 et 25 % de son paiement pour 2015-2016;

8- Ainsi, même si l’économie va bien présentement au Québec, le paiement de péréquation augmente parce que le calcul tient compte de la situation des années antérieures; donc, même si l’Alberta est touchée par la baisse des prix du pétrole, sa capacité fiscale dépasse encore la moyenne et la province ne reçoit pas de péréquation;

9- La péréquation n’est pas calculée en fonction de la taille et l’étendue des services publics, mais bel et bien en fonction de la structure de l’économie; une province qui a des revenus de pétrole a des capacités fiscales plus fortes que toutes les autres provinces;

10- Enfin, la péréquation n’est pas un programme d’aide; comme l’expliquait le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, les problèmes cycliques de l’Alberta n’ont rien à voir avec les montants de péréquation actuels, il y a d’autres programmes fédéraux pour soutenir les provinces en difficulté à court terme.

Voici le soutien total par habitant versé par le gouvernement fédéral à chacune des provinces et leur part de péréquation :