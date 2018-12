Un texte de Mario De Ciccio

Pendant un peu moins d’une heure, les taxis de Yellowknife ont déserté les rues de la capitale ténoise pour se rassembler en cohorte à l'extrémité de l’avenue Franklin.

Sur l’antenne de leurs taxis : un ruban noir pour commémorer leur collègue décédé, Ahmed Mahamud Ali.

Le chauffeur de taxi a été retrouvé inconscient sur le siège arrière de son véhicule devant l'hôpital territorial Stanton, tôt le matin du 19 novembre. C’est à cet hôpital qu’il a été déclaré mort, peu de temps après.

Deux suspects ont depuis été arrêtés et font face à des accusations de meurtre au second degré.

La mort de leur collègue a créé toute une commotion dans la grande famille des chauffeurs de taxi de la capitale ténoise.

La procession dans les rues de Yellowknife, lundi, avait aussi pour but de sensibiliser la population aux dangers que vivent les chauffeurs pendant leurs heures de travail.

« Nous voulons travailler dans un endroit sécuritaire, estime le chauffeur de taxi Hashem Gassim-Elsead. Je crois que Yellowknife est une ville sécuritaire, mais après cet incident nous avons besoin d’être mieux protégés. »