Les membres de communautés du nord de la province qui se sont rendus à Winnipeg pour manifester disent que ces projets ont souvent des impacts négatifs sur l’eau, sur la faune et la santé des habitants. Ils appellent tous les Canadiens à comprendre les effets que les projets hydro-électriques causent sur l’environnement et les terres autochtones en particulier.

Nous voulons que [les Canadiens] nous soutiennent et qu’ils comprennent que nous devons travailler ensemble pour notre environnement, notre terre et notre eau. Jackson Osborne, membre de la Première Nation crie Pimicikamak (Cross Lake)

Les manifestants dénoncent également des factures d’électricité insoutenables. Certains ont fait le déplacement avec leur facture, comme Flora Ross, une ainée de la communauté de Pimicikamak, disant payer plus de 2000 $ pour l’électricité par mois bien qu’ils habitent de petites maisons. « Nous sommes sans soutien, déclare Flora Ross, si nous ne payons pas ces factures, on nous coupe l’énergie. Nous ne pouvons plus supporter cette situation. Il faut faire quelque chose », ajoute-t-elle.

Cet été, des rapports ont aussi dévoilé des cas d'inconduites sexuelles et de racisme de la part d'employés d’Hydro-Manitoba dans certaines des communautés autochtones du Nord. Selon plusieurs manifestants, ces comportements se poursuivent toujours sur les sites des projets de la société d’énergie de la province.

Après la marche de ce lundi, ils souhaitent que la province revoie la façon dont les permis sont attribués aux entreprises qui viennent sur leur terre. Ils demandent aussi qu’une commission indépendante soit mise en place pour faire la lumière sur les problèmes qu’ils dénoncent.

Par courriel à la suite de la manifestation, Hydro-Manitoba indique que des compensations financières ont été données à des communautés touchées. La société d'État dit également que ses projets actuels ont été développés en collaboration avec les communautés autochtones.

Avec les informations de Patrick Foucault