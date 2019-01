La famille Dupuis reconnaissante pour l'aide reçue après un accident de motoneige

Les choses ont bien changé chez les Dupuis depuis l'accident de motoneige de leur fille Danique en février 2017. Bien qu'elle ait été complètement chamboulée, leur vie continue grâce à un grand courage et à l'aide reçue de la communauté pour permettre à la jeune femme de suivre des traitements à Regina.

Rapidement après l'accident, l'École Gabrielle-Roy, que fréquentait Danique Dupuis, a offert de l'aide à la jeune femme et amassé de l'argent pour sa famille. La paroisse a aussi organisé une activité de financement et une autre campagne, en ligne cette fois-ci, a été mise sur pied par le directeur adjoint de l'école.

On est très reconnaissant. C'est beau de voir que les gens nous ont pas oubliés et pensent encore à nous autres. Franchement, si c'était pas de ça, l'idée d'aller à Regina serait morte. Gaétane Dupuis, mère de Danique

Le centre First Steps étant situé à Regina, les Dupuis ont dû s'y installer pour que Danique y suive ses traitements, mais un centre pourrait ouvrir en 2019 à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

L'argent amassé permet à la jeune femme, maintenant âgée de 19 ans, de suivre des traitements au centre spécialisé First Steps. Avec des entraîneurs, elle fait tous les jours des exercices pendant cinq heures pour travailler ses muscles, mais aussi pour activer les connexions endommagées lors de l'accident. Ces traitements coûtent 85 $ par heure, ce qui représente des dépenses d'environ 4500 $ par année pour la famille, sans compter les coûts pour les déplacements et l'hébergement.

À cela s'ajoute l'équipement pour adapter la maison à la présence d'une personne en fauteuil roulant. Les parents de la jeune femme disent que l'argent amassé depuis l'accident commence à s'épuiser. Ils réfléchissent à des moyens de trouver les fonds nécessaires pour maintenir les traitements à l'avenir.

Un peu moins de deux ans après son accident, Danique Dupuis garde une attitude positive et son sourire. La jeune femme rieuse est heureuse de pouvoir faire des plans à long terme. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Toute souriante et rieuse, Danique Dupuis dit voir une amélioration dans la façon dont son corps réagit ainsi que dans son équilibre. Elle dit avoir moins peur maintenant lorsqu'elle pratique des sports en fauteuil roulant.

J'aime vraiment ça, là-bas. Mes entraîneurs sont incroyables et sont comme des amis pour moi maintenant. Avec les autres clients, j'ai un groupe de soutien là-bas parce que ce sont des personnes qui passent à travers des choses similaires. Danique Dupuis

Les Dupuis espèrent qu'un centre comme celui de Regina ouvrira ses portes à Winnipeg au cours de la prochaine année. Raynald Dupuis siège au conseil d'administration du groupe qui mène cette initiative et croit que le centre pourra ouvrir ses portes sous peu. Selon lui, il y a une demande pour ces traitements puisque plusieurs Winnipégois se rendent en Saskatchewan pour fréquenter le centre First Steps.

Danique Dupuis et ses parents sont très reconnaissants envers la communauté qui les a soutenus financièrement et émotionnellement depuis l'accident de motoneige qui l'a rendue paraplégique. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Une nouvelle vie pour toute la famille

De passage à Winnipeg, la famille en profite pour retrouver sa maison, son chien et ses aises pour une fin de semaine. Les longs traitements de la jeune femme ont en effet forcé ses parents à s'établir à Regina. Son père se rappelle que l'isolement vécu au début de cette transition a été difficile, mais que les choses se sont depuis améliorées.

On ne peut pas retourner en arrière. Certaines personnes disaient : c'est un nouveau chapitre dans votre vie. Moi je leur disais : non, c'est un nouveau livre. On recommence. Raynald Dupuis, père de Danique

Il affirme aussi avoir conservé sa foi après l'accident et dit que Dieu l'a appuyé depuis ce jour de février 2017. Raynald Dupuis énumère du même coup les nombreuses personnes et coïncidences qui ont permis à la famille de surmonter cette épreuve et d'offrir à Danique les soins dont elle a besoin.

Cédric Buissé, qui fréquente Danique Dupuis depuis quatre ans, lui apporte soutien et amour et fait même du sport en fauteuil roulant avec elle à l'occasion. Photo : Radio-Canada / Fournie par Danique Dupuis

J'ai appris à prendre ce que j'appelle ma vitamine C : avec beaucoup de courage, avec confiance que ça va aller mieux et avec contentement, soit d'être satisfaite de comment les choses vont sachant que ça pourrait être bien pire. Gaétane Dupuis, mère de Danique

Les Dupuis gardent une attitude positive et se réjouissent des progrès de la jeune femme. Danique prévoit maintenant reprendre les études et aimerait obtenir un diplôme en comptabilité. Elle est aussi enthousiaste à l'idée d'obtenir son permis de conduire et du même coup, gagner une bonne dose d'autonomie.