Le 14e Rockfest aura-t-il lieu, à Montebello ou ailleurs, en juin prochain? Rien n’est encore assuré.

On ne peut pas confirmer [que le Rockfest] va se poursuivre au moment où on se parle, ou de quelle façon il va se poursuivre, parce que les négociations ne sont pas terminées. Me Jean Lozeau, avocat d'Outaouais Rock

Date butoir : 21 décembre

Outaouais Rock a fait appel à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le 21 juin dernier.

La dernière extension de délai maximal de six mois pour déposer une proposition aux créanciers a été accordée à la fin du mois de novembre, parce que les négociations se poursuivent avec un groupe d’investisseurs et, ou d’acheteurs sérieux , confirme l'avocat d'Outaouais Rock, Me Jean Lozeau, de la firme montréalaise Groleau Gauthier Plante.

Les noms de ces potentiels acquéreurs ou investisseurs demeurent confidentiels, mais il s’agit d’hommes d’affaires du domaine du spectacle .

Comme le Rockfest s’avère un produit très particulier , reconnaît Me Lozeau, le nombre de personnes intéressées est assez restreint .

Les gens spécialisés intéressés à acheter le festival peuvent se compter sur les doigts d’une main. Me Jean Lozeau, avocat d'Outaouais Rock

Si Outaouais Rock ne parvient pas à déposer une proposition à ses créanciers le 21 décembre, il devra obtenir l’autorisation de ces derniers pour repousser de nouveau l'échéance lors d'une assemblée des créanciers qui devra être convoquée dans les 21 jours suivant , soit d’ici à la mi-janvier 2019.

À partir du moment que l'événement est sauvé, qu'il va y avoir un investisseur, il va falloir s'asseoir avec le décideur. On m'a avisé qu'Alex Martel était actionnaire et faisait partie de l'organisation, mais n'était pas décideur. Martin Deschênes, maire de Montebello

Rencontre entre le conseil de Montebello et Alex Martel

Parallèlement à ces négociations, une rencontre à huis clos est néanmoins prévue, mardi soir, à Montebello, entre le maire de l’endroit, Martin Deschênes, le conseil municipal et le fondateur du Rockfest, Alex Martel.

M. Deschênes a accepté de le rencontrer, avec les conseillers, parce que c'est un petit gars de chez nous .

Il a sûrement encore son rêve. Il a sûrement encore ses bonnes idées. Au moment de la rencontre, il va falloir qu'il nous dise s'il parle au nom de l'organisation. Si oui, il va falloir qu'il démontre qu'il est porte-parole des investisseurs. S'il ne parle pas en tant que l'organisation, que c'est simplement en tant qu'Alex Martel, il va falloir déterminer jusqu'à quel point on peut s'entendre sur quelque chose qui ne peut peut-être pas arriver. Martin Deschênes, maire de Montebello

Au début du mois de décembre, M. Martel commentait sur les réseaux sociaux qu’il souhaitait que l’événement continue d’avoir lieu dans la Petite-Nation.

Ç'a toujours été mon intention, mais il faut un soutien véritable de la municipalité et des résidents. À suivre! , écrivait-il sur sa page Facebook, il y a une semaine.

À un internaute qui lui demandait si les habitants de Montebello n’en avaient pas assez , il répondait que les gens étaient super contents puisque le festival leur apporte de l'argent qui tombe du ciel chaque année .

Le maire de la Municipalité tient à nuancer. Montebello a fait un profit de 40 000 $, notamment grâce aux espaces de stationnement payants et à l'émission des permis de camping, à la suite du festival de cette année, précise Martin Deschênes.

Ce dernier demeure toutefois ouvert à l'idée de redonner cette somme au Rockfest, mais il n'a pas l'intention de subventionner l'événement autrement.

Ce n'est pas vrai que je vais taxer les citoyens pour donner de l'argent au Rockfest , conclut-il.

Alex Martel n'a pas retourné les appels de Radio-Canada. Il a répondu à la demande d'entrevue formelle par le biais d'un message texte stipulant qu'il n'y a rien à annoncer encore et que le processus suit son cours .

Avec la collaboration de Godefroy Macaire Chabi