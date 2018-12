Cela devrait être un temps de célébrations pour tous , souligne M. Nichols, qui ajoute que trop souvent ces moments tournent à la tragédie .

Trente pour cent des morts à la suite d'un incendie surviennent durant les mois de novembre, décembre et janvier, selon lui.

Jusqu'à maintenant, 100 personnes sont mortes à la suite d'un incendie en Ontario en 2018.

Camion de pompiers sur les lieux d'un incendie en hiver (archives) Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

Le Bureau du commissaire des incendies affirme que la cause la plus fréquente des feux est la négligence dans une cuisine et les feux mortels sont le plus souvent causés par des fumeurs imprudents.

Le Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario offre des trucs et astuces de prévention et de sécurité en ligne à la population dans le cadre de la période des Fêtes.