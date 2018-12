Un texte de Piel Côté

Au total, les élèves se relaient donc sur un vélo stationnaire dans le but de pédaler 9613 kilomètres. Du matin au soir, excepté dans les cours spécialisés, les élèves de Nathalie Paquin pédalent.

Partis de Terre-Neuve, ils sont symboliquement en train de traverser l'Ontario.

On a demandé à Espace Mudra de nous prêter un vélo stationnaire. Terry Fox avait attrapé un cancer des os et des poumons et il est décédé durant son parcours, alors on continue son parcours. Malheureusement, il n'a pas pu compléter sa traversée qui était de Terre-Neuve jusqu'à l'Île de Vancouver , expliquent Logan Canuel et Gabrielle Lévesque.

Logan Canuel et Gabrielle Lévesque Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Plus de 1000 $ amassés

Les élèves de quatrième année espéraient amasser 900 $, soit un total de 10 cents du kilomètre. Même s'ils ne sont rendus qu'à mi-chemin de leur parcours, ils ont déjà obtenu plus de 1000 $ en sollicitant leurs proches.

L'enseignante, Nathalie Paquin est fière que l'idée de supporter la Société canadienne du cancer soit venue de ses élèves directement.

C'est vraiment une discussion en géographie qui a lancé le projet , explique Mme Paquin.

La classe de Nathalie Paquin de l'école de Granada Photo : Radio-Canada/Piel Côté

On voyait l'immensité du Canada et puis je leur ai mentionné que Terry Fox avait déjà voulu traverser le Canada en courant. Nous avons regardé où il s'était arrêté, compte tenu de sa maladie, et les enfants ont lancé à ce moment que l'on pourrait venir en aide à la Société canadienne du cancer , poursuit-elle.

Les élèves croient pouvoir terminer leur périple symbolique au mois de février.