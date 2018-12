Un texte de Kim Vermette et de René Saint-Louis

Convoqués aux urnes en plein mois de décembre, les électeurs de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles détermineront qui succédera à Chantal Rouleau à titre de maire d'arrondissement. Ils devront choisir entre Caroline Bourgeois de Projet Montréal, Manuel Guedes d'Ensemble Montréal ou Marius Minier qui se présente comme candidat indépendant.

Afin de les éclairer dans leur choix, un comité formé de divers organismes a organisé ce débat électoral, auquel quelques dizaines de citoyens ont assisté. Six thématiques étaient à l'ordre du jour, notamment l'équité entre les deux quartiers de l'arrondissement, l'accès au transport en commun, la place des jeunes et les services aux citoyens.

Des citoyens, dont René Rivest, ont également pu poser leurs questions aux trois candidats. C'est toujours important la participation citoyenne lors d'élections sur le territoire. Mon choix est fait, je suis bien positionné maintenant.

Sur le terrain

Caroline Bourgeois et Manuel Guedes font ces jours-ci la tournée des partys de Noël des organismes communautaires de l'arrondissement. C'est une façon, disent-ils, de rencontrer plusieurs électeurs à la fois. Les gens impliqués dans le milieu communautaire sont aussi plus susceptibles d'aller voter, souligne la candidate de Projet Montréal.

Ce sont des gens qui se tiennent informés, qui rencontrent même parfois leurs élus dans le cadre de leur implication. Donc ils sont intéressés à savoir qui se présente pour gérer leur quartier, gérer leur arrondissement. Caroline Bourgeois, candidate de Projet Montréal

Au brunch de Noël de l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles Montréal-Est, Caroline Bourgeois Manuel Guedes se sont croisés. Chacun distribuait ses dépliants électoraux à des citoyens déjà bien informés de certains enjeux de la campagne.

Le candidat d'Ensemble Montréal, Manuel Guedes, et la candidate de Projet Montréal, Caroline Bourgeois, se sont croisés lors du brunch de Noël de l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles Montréal-Est. Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Lors du débat, lundi soir, Françoise St-Laurent et Céline Plante ont interpellé le candidat d'Ensemble Montréal, Manuel Guedes, sur la question du logement social. Les listes d'attente pour un HLM sont interminables et, élection après élection, la situation ne s'améliore pas, ont-elle fait valoir.

« On veut avoir quelque chose. Si on ne va pas voter, on ne le gagnera pas notre point », a lancé Mme Plante.

« Je veux y aller, c'est sûr que je vais être là. Mais on veut avoir les preuves que ça va bouger », a renchéri son amie Françoise.

Pointes-aux-Trembles, on existe ou ben on n'est pas sur la map ? Françoise St-Laurent, membre de l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles Montréal-Est

Le candidat Marius Minier préfère de son côté le traditionnel porte-à-porte pour convaincre les électeurs. L'ancien conseiller municipal élu pour la première fois en 1974 sous la bannière du Rassemblement des citoyens de Montréal n'est pas présent non plus sur les médias sociaux.

Il estime cependant avoir plus d'expérience politique que ses deux adversaires réunis et c'est ce qu'il tente de démontrer aux électeurs à qui il remet son dépliant électoral.