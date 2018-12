Un texte d'Angie Bonenfant

Le ministre préfère parler de mesures efficaces qui visent à rendre la province économiquement plus forte.

Nous avons décidé de ne pas financer quatre universités de l'Ontario. L'une d'entre elles s'avère être l'Université de l'Ontario français , a-t-il rappelé à l'issue d'une réunion des ministres des Finances tenue à Ottawa, lundi.

Nous aimerions cependant rappeler aux Franco-Ontariens qu'il y a dans la province dix autres institutions d'études postsecondaires qui comportent 300 programmes en français , a-t-il ajouté.

M. Fedeli a aussi rappelé que son gouvernement a décidé, par mesure d'économie, de réduire le nombre d'organismes indépendants de neuf à six. C'est dans cet esprit, a-t-il précisé, que le poste de commissaire des services en français sera intégré au bureau de l'ombudsman.

« Nous avons renforcé le bureau de l'ombudsman et, ça, c'est une amélioration », a-t-il laissé tomber.

Nous n'avons fait aucune coupe. Vic Fedeli, ministre des Finances de l'Ontario

M. Fedeli invite tous les Franco-Ontariens à faire pression sur le gouvernement fédéral pour que l'Ontario reçoive sa juste part du financement pour les services en français.