Un texte de Francine Ravel et Pascale Bréniel

La province a obtenu en novembre 2016 le statut d'observateur lors du sommet tenu à Madagascar.

La ministre déléguée aux Affaires francophones de l'époque, la libérale Marie-France Lalonde, y avait prononcé un discours au cours duquel elle avait déclaré que la province était « honorée » que sa demande d'adhésion ait été entérinée.

En 2016 et 2017, l'Ontario a versé des cotisations d'environ 15 000 $ à l'OIF.

L'an dernier, la province avait aussi donné 300 000 $ de plus à l'organisation, « ce qui était un geste assez exceptionnel pour un membre observateur », souligne le porte-parole de la secrétaire générale de la Francophonie, Bertin Leblanc.

Ça donnait un signal assez fort de l'investissement et des intentions du gouvernement ontarien dans son implication dans la francophonie. Bertin Leblanc, porte-parole de l'Organisation internationale de la Francophonie

L'agent a financé des projets d'entrepreneuriat pour les femmes dans 13 pays africains.

M. Leblanc raconte qu'il n'est pas exceptionnel que la cotisation des membres soit payée au cours de l'année suivante. Parfois, les versements peuvent être échelonnés, mais jamais un membre de l'OIF n'a été exclu parce qu'il n'avait pas payé sa cotisation annuelle.

La députée libérale Marie-France Lalonde est déçue. Elle croit que le gouvernement ontarien doit montrer son engagement envers l'OIF.

Lorsqu'on avait posé la question en Chambre, la ministre Mulroney s'était avancée à dire que c'était peut-être pas la place de l'Ontario, c'était peut-être plus le Canada. Donc c'est pas surprenant malheureusement. La députée libérale Marie-France Lalonde

L'absence de la ministre Caroline Mulroney du dernier sommet n'a pas surpris l'OIF, qui avait été avertie et comprenait que l'Ontario, en octobre, était encore en période de transition à la suite du changement de gouvernement.

Dans une lettre ouverte publiée par Le Droit, la secrétaire sortante Michaëlle Jean a dénoncé les compressions aux services en français et la suspension du projet d'Université de l'Ontario français. Il s'agit, selon M. Leblanc, d'une prise de position personnelle.

Les compressions aux services en français inquiètent l'OIF, mais pas excessivement.