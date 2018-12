C'est un citoyen qui a aperçu le garçon de 4 ans, le 5 décembre en après-midi. L'enfant se dirigeait vers sa maison à pied.

Il a raccompagné l'enfant chez lui et a fait un appel à la police. C'est à ce moment-là, une dizaine de minutes plus tard, que l'école a été avisée , a expliqué Guy Dubois, surintendant de l'éducation au CECCE.

Les parents ont été appelés et des membres du personnel sont allés chercher l'enfant pour le ramener à l'École élémentaire catholique Arc-en-ciel, à la demande de la mère.

Dans une lettre aux parents envoyée dimanche, la direction de l'école a indiqué qu'elle prenait cette situation très au sérieux . Elle reconnait que les pratiques de surveillance en place doivent être révisées et elle promet de corriger la faille .

Les récréations, les périodes d'éducation physique et l'heure du dîner sont des moments particulièrement critiques.