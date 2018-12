Un texte de Gilles Munger

Le projet de 4,5 milliards de dollars devra aussi être soumis à la Commission des territoires agricoles et à l'Office national de l'énergie à Ottawa.

Il prévoit aussi qu'une partie du gaz naturel pourrait alimenter des entreprises de transport du gaz naturel pour la distribution au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs au Québec.

Les milieux à l'étude

L'avis de projet de Gazoduq précise les zones qui devront faire l'objet d'études environnementales complètes d'ici la mise en service prévue à la fin de 2024.

Le corridor à l'étude comprend plusieurs eskers et moraines en Abitibi-Témiscamingue, des formations géologiques qui peuvent contenir de l'eau souterraine d'une grande qualité.

Gazoduc indique que le tracé traversera une série de plans d'eau où l'on retrouve une quinzaine d'espèces de poissons comme le bar rayé, l'esturgeon jaune, le doré, la ouananiche et l'omble de fontaine.

L'entreprise indique qu'elle déploiera des efforts considérables pour éviter les aires protégées inscrites aux Registres des aires protégées du Québec . Le document répertorie 16 réserves écologiques inscrites, mais aussi plus de 350 écosystèmes forestiers exceptionnels ou projets d'aires protégées qui ne sont pas inscrits au registre.

Relations avec les communautés

Gazoduc indique dans son avis de projet qu'elle a retenu les services d'experts-conseils autochtones spécialisés dans les relations avec les communautés pour favoriser la participation de ces groupes à toutes les phases du projet. Le projet concerne plus particulièrement les conseils de bande de Pikogan, Lac-Simon, Opitciwan, Wemotaci et Mashteuiatsh et de Wahgoshig en Ontario.

Au Québec, le corridor à l'étude pour la conduite de gaz touche 43 municipalités, dont 15 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.