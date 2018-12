« Charlie » (nom fictif) a en effet été retrouvé nu, en état de malnutrition et marchant parmi les ordures et les excréments dans une maison du sud de la Colombie-Britannique en 2016. Son cas avait pourtant été signalé de nombreuses fois aux services de protection de l'enfance.

Les ambulanciers racontent qu’ils ont été traumatisés par la découverte de l’enfant, sale, incapable de parler et terrorisé. Il ne pesait que 30 kg, soit un tiers de moins que le poids normal des enfants de son âge. Il a été retiré de la garde de sa mère.

« Charlie » était pourtant connu des services sociaux depuis l’âge de 3 ans, selon un rapport de la représentante des enfants et de la jeunesse publié lundi. La police avait fait un signalement en 2006 lors d’une intervention au domicile de ses parents pour une dispute.

Le système de protection de l'enfance a failli à son obligation d'agir, car la vie de ce garçon était en danger. Katrine Conroy, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique

À l’âge de 8 ans, « Charlie » a été diagnostiqué comme souffrant du spectre de l’autisme. Sa mère a cherché de l’aide, mais a reconnu être « dépassée ».

Elle-même faisait face à une grande pauvreté, à une dépendance à la drogue et à des problèmes de santé mentale.

En 2008 et en 2009, « Charlie » a passé plusieurs semaines à l’hôpital et a fait l’objet de signalements de la part des médecins.

En 2011, « Charlie » a cessé d’aller à l’école. Son absence a été signalée par la communauté enseignante, mais n'a pas fait l'objet d'un suivi.

Nous devons évaluer la situation d'un enfant dans sa totalité, dans tous les aspects de sa vie, et faire le lien entre tous les signaux alarmants. Jennifer Charlesworth, Représentante des enfants et de la jeunesse de la Colombie-Britannique

En tout, la Représentante des enfants et de la jeunesse, Jennifer Charlesworth, a compté quatre rapports des services de protection de l’enfance, mais aucun employé n’a vu l’enfant.

La ministre de l’Enfance et du Développement familial, Katrine Conroy, reconnaît dans un communiqué qu’il y a eu un manque de communication entre les différents programmes du ministère et entre le service de protection à l’enfance et les personnes qui ont signalé la situation de « Charlie ».

« La province a besoin d’un système qui s’assure que les travailleurs sociaux rencontrent les enfants dont la situation est préoccupante », a ajouté la ministre.

Aujourd’hui, « Charlie » a 15 ans et se porte bien, selon la Représentante des enfants et de la jeunesse. Il vit en famille d’accueil et va à l’école.