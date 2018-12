Un texte de Martin Toulgoat

Depuis juillet, la réglementation permet aux distillateurs de vendre leurs produits sur les lieux de production.

Contrairement à ce qui a été interprété par certains d'entre eux, la SAQ explique qu’elle n'exige pas d'analyser l'ensemble d'une production, mais seulement des échantillons, ce que confirme l’Association des microdistilleries du Québec.

Jean-François Cloutier est président de l'Association des microdistilleries du Québec Photo : Radio-Canada

C’est une analyse unique à l’introduction d’un nouveau produit sur le marché. Ensuite, il va y avoir des analyses faites de façon aléatoire par la SAQ, selon les livraisons. Donc, il n’y a pas d’analyse systématique à chaque envoi. Jean-François Cloutier, président, Association des microdistilleries du Québec

Par contre, les distillateurs souhaitent offrir des produits de saison et les délais d'analyse et de transport peuvent atteindre quatre mois, ce qui risquent de freiner le développement de ce créneau.

Bouteille de gin Radoune de la distillerie O'Dwyer Photo : Radio-Canada

Alors quand on parle d’un produit saisonnier, un délai de quatre mois peut être assez long. C’est certain que nous, on essaie de discuter avec la SAQ pour qu’il y ait d’autres mécanismes pour introduire des produits uniques. Jean-François Cloutier, président, Association des microdistilleries du Québec

Beaucoup de route pour des bouteilles

Certains distillateurs trouveraient plus logique, d’un point de vue environnemental, de livrer directement leur production dans les SAQ près de leur lieu de production.

Un autre objectif serait aussi de réduire les délais, alors que les bouteilles produites dans l’est de la province, vendues dans les succursales de la société d’État, doivent transiter par un entrepôt de Québec avant de revenir dans leur région de production.

Gin Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Mais selon l’Association des microdistilleries du Québec, cela dépend du modèle d’affaires de chaque entreprise.

Le réseau de distribution de la SAQ est très efficace, très performant, et permet d’alléger les besoins logistiques d’une entreprise, explique son président et copropriétaire de la Distillerie Saint-Laurent de Rimouski. Par exemple, ici, on va distribuer dans 350 succursales au Québec, bien c’est la SAQ qui s’occupe de la distribution. Ça a un coût, mais ça fait partie du service qui est rendu.

Par contre, pour les distilleries qui produisent de plus petits volumes, vendre directement à la succursale locale de la SAQ pourrait sans doute être un avantage, conclut l’Association des microdistilleries du Québec.