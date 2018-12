Le syndicat, qui représente les technologistes médicaux de la région, affirme qu'un gestionnaire du CISSS du Bas-Saint-Laurent a rencontré les employés de La Pocatière vendredi, pour les informer que plusieurs analyses de biochimie ne seraient plus réalisées sur place. Dans le cadre de la réforme, plusieurs échantillons devraient être transférés de l'Hôpital de La Pocatière vers ceux de Rivière-du-Loup et Rimouski.

Ces changements toucheraient les analyses pour la glande thyroïde, le fer, la vitamine B12 et le dépistage du cancer de la prostate, selon l'APTS, et seraient effectifs dès cette semaine.

L'APTS s'inquiète des conséquences que pourrait causer le transfert de ces analyses de laboratoires de l'hôpital de La Pocatière vers Rivière-du-Loup et Rimouski. La représentante nationale pour l'APTS au Bas-Saint-Laurent, Mélanie Bernier, craint que cela se traduise par des délais supplémentaires pour l'obtention des résultats.