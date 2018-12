Un texte de Yannick Bergeron

Karina Medina Marquez qui était la propriétaire de la garderie « Ma petite école aztèque » n'a pu expliquer comment un bambin de 8 mois avait subi un traumatisme crânien.

Le bambin fréquentait la garderie du chemin Sainte-Foy depuis à peine deux semaines lorsque la gardienne a communiqué avec les parents, le 7 mars 2017.

Karina Medina Marquez a alors affirmé que l'enfant venait de se cogner la tête sur la table à langer.

Photos compromettantes

Conduit au CHUL, la médecin a conclu que le patron des blessures ne correspondait pas aux explications fournies par la gardienne.

Au surplus, les policiers ont découvert dans le cellulaire de la gardienne des photos des blessures démontrant qu'elles étaient survenues plus tôt dans la journée.

La docteur a estimé que les blessures ne peuvent avoir été causées par une autre enfant, ou l'enfant lui-même qui n'était pas capable de se tenir debout.