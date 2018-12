Un texte d’Andréanne Apablaza

La Cour d’appel de la Saskatchewan a accordé lundi le statut d’intervenant à plusieurs groupes qui ont demandé à être entendus dans la cause qui oppose le gouvernement de la Saskatchewan et Ottawa.

Le gouvernement de Scott Moe conteste la taxe du gouvernement fédéral devant les tribunaux, car il estime que celle-ci est inconstitutionnelle. Le ministre provincial de la Justice Don Morgan avait soutenu en mai qu’Ottawa imposerait la taxe de façon inéquitable à certaines provinces.

« Cela va à l'encontre du principe du fédéralisme, qui est l'un des fondements de notre séparation constitutionnelle des pouvoirs, parce que [la loi] ne respecte pas la souveraineté et l'autonomie des provinces en ce qui concerne les questions relevant de leur compétence », avait déclaré le ministre en mai.

Le Parti conservateur uni (PCU) de l'Alberta de Jason Kenney fait partie des groupes intervenants. Le chef s’est dit heureux de cette décision « malgré les efforts de Justin Trudeau pour nous bloquer ».

Le gouvernement fédéral avait qualifié la requête du PCU de « politique et spéculative » dans un document envoyé à la cour d’appel de la Saskatchewan.

« Le PCU se bat pour défendre les Albertains puisque le gouvernement actuel de l'Alberta refuse de le faire », a ajouté Jason Kenney sur Twitter.

Il a déjà promis qu'il serait prêt à traîner lui-même le gouvernement fédéral en cour pour abroger la taxe carbone, si son parti était élu en 2019.

Plusieurs groupes environnementaux ont aussi été approuvés : la Fondation David Suzuki, l’Association canadienne du droit de l'environnement, Environmental Defence Canada, Climate Justice Saskatoon, la Coalition pour le développement durable de la Saskatchewan, le club des véhicules électriques de la Saskatchewan, l’Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick, Youth of the Earth, la Coalition intergénérationnelle pour le climat et l’Association internationale pour l'échange de droits d'émission.

Certains de ces groupes avaient déjà annoncé qu’ils comptaient appuyer l’argument d’Ottawa en faveur de la taxe carbone. C’est le cas de la Fondation David Suzuki, représentée par l'organisme juridique Ecojustice, qui estime que les changements climatiques sont un problème national d’intérêt public, et qu’Ottawa a le pouvoir constitutionnel d’imposer la taxe carbone aux provinces.

L’Assemblée des Premières Nations et la Première Nation Athabasca Chipewyan s’ajoutent à cette liste. On compte aussi les sociétés Saskatchewan Power Corporation et SaskEnergy, ainsi que la Fédération canadienne des contribuables et des associations agricoles.