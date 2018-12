Un texte de Thomas Deshaies

Sous recommandation de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, la cour municipale de Val-d’Or a suspendu, il y a quelques mois, l’emprisonnement de citoyens pour non-paiement d’amendes en lien avec des infractions aux règlements municipaux.

Après plusieurs mois de travail, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) et les autorités municipales ont développé un protocole pour apporter une réponse plus appropriée aux citoyens qui cumulent de nombreuses dettes en lien avec des infractions aux règlements municipaux, le protocole Anwatan- Programme d’accompagnement justice itinérance (PAJIC).

Ceux-ci pourront rencontrer des intervenants du CAAVD, qui les accompagneront vers des mesures alternatives, comme la suspension temporaire de la dette en situation d’urgence, son remplacement par des travaux communautaires ou des activités de ressourcement, ou encore, son annulation.

« Permettre un nouveau départ »

Avec cette dette judiciaire qui n’existe plus, les gens peuvent se permettre un nouveau départ, a témoigné l’avocate de la Ville de Val-d’Or, Mylène Grondin. On a déjà des cas vraiment stimulants de gens qui avaient une difficulté et sont maintenant partis sur une bonne lancée.

Jusqu’à tout récemment, des personnes en situation d’itinérance qui cumulaient les infractions, notamment en lien avec l’occupation des lieux publics, pouvaient être incarcérées. Une réponse qui semblait inadéquate pour assurer une réinsertion sociale.

La coordonnatrice des services d’accès à la justice du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Stéphanie Quesnel, a expliqué devant la commission que cinq personnes ont déjà entamé les démarches pour bénéficier de ce programme.

Sans dévoiler son identité, elle a fait mention du cas d’un jeune homme qui avait eu des problèmes de consommation de drogues. Aujourd’hui, il s’est repris en main et a une famille et un emploi. La dette qu’il cumule depuis des années constitue un sérieux frein à sa nouvelle vie.

Le financement n’est pas une embûche, selon Val-d’Or

L’implantation d’un tel programme nécessite, certes, de la volonté, mais n’est pas « contraignant », selon l’avocate de Val-d’Or, Mylène Grondin. Ce qui est le plus long, c’est mettre en place le programme , a-t-elle précisé, tout en incitant d’autres municipalités à emboîter le pas.

Pour les municipalités qui ont peur d’embarquer et se disent que ça va faire un surplus de travail, bien à date, non , a souligné Me Grondin.

Le temps qu’elle (la perceptrice) ne met pas à faire des mandats d’emprisonnement, c’est du temps qu’elle peut amplement passer à faire des ententes de paiement et des ententes de travaux compensatoires. Mylène Grondin, avocate de Val-d'Or

Elle estime que les autorités municipales doivent développer un partenariat avec un organisme communautaire pour mettre en place un tel programme.

L’emprisonnement d’un individu coûte beaucoup plus cher à la société qu’un accompagnement dans une justice alternative. Édith Cloutier, directrice du CAAVD

La directrice du centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier, estime qu’il est primordial que d’autres municipalités emboîtent le pas. Les Autochtones se déplacent, a rappelé Mme Cloutier. On a pu constater (parmi les cinq premiers bénéficiaires) qu’il y a des personnes qui cumulent des infractions, pas juste à Val-d’Or, mais aussi Amos, et même à Chibougamau.