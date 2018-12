Relisez les 10 articles du Manitoba les plus consultés en 2018

En 2018, plusieurs nouvelles ont fait réagir sur Internet. Voici les 10 articles rédigés par Radio-Canada au Manitoba les plus consultés par les internautes.

Carmen Campagne lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada Manitoba en 1995. Photo : Radio-Canada

Le décès de Carmen Campagne aura été le sujet incontournable au Manitoba en 2018. Cet événement maheureux a touché de nombreuses personnes. Pendant trois décennies, Carmen Campagne a fait le bonheur des enfants et de leur parents, en faisant chanter et danser des petits et grands de partout au Canada.

Cette artiste originaire de Willow Bunch, en Saskatchewan, est morte des complications d’un cancer à l’âge de 58 ans.

Depuis la mi-juillet, 435 093 personnes ont lu cet hommage à la chanteuse.

Le tri des matériaux recyclables n'est pas évident. Photo : iStock

Cet article aura été le deuxième plus consulté; on y trouve des renseignements qui démystifient l’univers du recyclage.

Ce sont 137 740 personnes qui ont lu cet article publié le 14 mai.

Denise Bombardier, journaliste et animatrice Photo : Radio-Canada / Catherine Contant

C’était le lendemain d'un épisode de Tout le monde en parle et les Franco-Manitobains, comme d'autres francophones vivant en milieu minoritaire au pays, en avaient long à dire sur les propos de Mme Bombardier.

Le journaliste Thibault Jourdan s’est entretenu avec des intervenants du Manitoba et avait aussi discuté avec Mme Bombardier, lui demandant de clarifier son commentaire sur les Métis de Saint-Laurent.

Les commentaires de Mme Bombardier, exprimés fin octobre, ont été les prémisses d’une prise de conscience plus importante des Canadiens français. Quelques semaines plus tard, le gouvernement ontarien procédait à des compressions majeures dans ses services en français, suscitant une mobilisation importante de la part des Franco-Ontariens ainsi que d'autres francophones ailleurs au pays.

116 170 personnes ont lu ce texte qui a suscité près de 200 commentaires.

Au moment de l'année où bien des Canadiens tentent d'échapper au froid de l'hiver, Ottawa rappelle que le gouvernement jamaïcain a déclaré jeudi l'état d'urgence après avoir constaté une augmentation significative du nombre de crimes violents. Photo : iStock / RomoloTavani

En janvier dernier, une vague de crimes violents en Jamaïque incitait le gouvernement canadien à publier une mise en garde aux voyageurs. Un couple de Winnipegois y avait été retrouvé sans vie.

L’appel lancé par le gouvernement aura interpellé 32 646 personnes sur la page d’ICI Manitoba.

« Mon sentiment de sécurité et mon sentiment de confiance ont disparu », déclare une femme de Winnipeg qui a découvert des caméras vidéo cachées chez elle. La police allègue que son ex-mari, qui fait face à des accusations criminelles, les a installées. Photo : Radio-Canada / Liza Sale

Le cinquième article le plus lu aura marqué l’imaginaire de plusieurs personnes. Une femme de Winnipeg a découvert que son ex-mari l’espionnait à l’aide de caméras vidéo installées chez elle à son insu. Elle disait aussi avoir reçu des menaces de la famille de son ex-mari, qui était en prison.

24 273 personnes ont cliqué sur cet article depuis sa parution le 29 octobre.

Pendant des mois, Claude Neblett a tenté d’être remboursé en appelant et en envoyant des courriels à divers services d’Air Canada, toujours sans succès. Il a enfin été remboursé lorsque Radio-Canada a joint la compagnie. Photo : Radio-Canada

L’histoire de cet homme aura incité 24 237 personnes à lire cet article. Claude Neblett, un retraité, s’est fait facturer un voyage en avion de plus de 700 $ à la suite d'un dysfonctionnement du site Internet d'Air Canada.

Il a multiplié les démarches pendant des mois sans obtenir gain de cause, jusqu’à ce que son histoire soit rendue publique par CBC/Radio-Canada en septembre.

Un employé d'un bus Greyhound à l'arrêt Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

Début juillet, l’annonce de la cessation des activités de Greyhound dans l'Ouest canadien avait dérangé plusieurs personnes qui dépendent de ce service d'autocars pour se déplacer.

En effet, depuis le 31 octobre, tous les trajets de l'entreprise en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique sont annulés. La seule exception est la liaison entre Vancouver et Seattle, aux États-Unis.

19 392 personnes ont lu cet article.

Deux vidéos graphiques montrant l'attaque violente de 2017 contre Serena McKay, âgée de 19 ans, ont été publiées sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada

Au début du mois d’août, un juge du Manitoba condamnait une jeune fille de 17 ans à la peine maximale pour mineurs, soit deux ans de prison et un an de probation, pour l'homicide involontaire, en avril 2017, de Serena McKay.

Le meurtre d’une jeune autochtone, sur la Première Nation de Sagkeeng, avait été filmé et publié sur les réseaux sociaux par une camarade de classe.

Cet article aura attiré l’attention de 18 495 lecteurs.

Photo du ciel français le 19 août dans la ville des Sables d'Olonne sur la côte Atlantique Photo : Compte Twitter @Meteos_

En août dernier, Winnipeg était couverte de fumée, mais ce n’était pas le seul endroit à subir les contrecoups des feux de forêt en Colombie-Britannique. Des habitants de l'ouest de la France ont observé le même phénomène.

Les médias et les météorologues français se sont intéressés au Canada, alors que la fumée en provenance de la Colombie-Britannique atteignait les Pays de la Loire, l’est de la Bretagne et la Normandie.

Au total, 15 707 personnes ont lu cet article. Est-ce imputable à la population française intriguée par le phénomène? Difficile à dire!

Carmen Campagne a chanté pour le plus grand plaisir de générations d'enfants au Canada. Photo : Radio-Canada / Archives

Le décès de Carmen Campagne a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs personnes ont eu de bons mots pour la chanteuse.

14 251 personnes ont lu les hommages qui lui ont été rendus à travers ce texte.