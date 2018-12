Pascal Blanchet, que l’on connaît bien pour ses romans graphiques et ses illustrations dans de prestigieux magazines comme The New Yorker, travaille depuis trois ans sur son premier film.

Dans les mots du réalisateur, le film raconte l’histoire d’un type qui perd sa femme dans un accident de voiture, mais qui reste avec des gros doutes à savoir s’il s’agit d’un accident ou d’un suicide.

Pour écouter l'entrevue de Pascal Blanchet à Facteur matinal, cliquez ici.

La comédienne Marie-Thérèse Fortin a enregistré la narration du court-métrage.

Pierre Lapointe - La science du coeur Photo : Pierre Lapointe

La musique du film, signée Pierre Lapointe, a pour sa part été enregistrée la semaine dernière. L’illustrateur et l’auteur-compositeur-interprète ont déjà collaboré pour la pochette de deux albums de Pierre Lapointe (La science du cœur et Paris tristesse).

Le court-métrage de Pascal Blanchet, qui est produit par l’Office national du film (ONF), doit sortir en 2019 et prendre la route des festivals à travers le monde.

Des illustrations de Blanchet dans le prochain Wes Anderson

L’année 2019 de Pascal Blanchet sera aussi marquée par sa participation au prochain film du réalisateur américain Wes Anderson, The French Dispatch.

L’illustrateur travaille à la création de fausses affiches publicitaires, comme en voyait dans les rues pendant la période d’après-guerre.

Une scène tirée du film The Grand Budapest Hotel Photo : Martin Scali

Le plus récent opus du réalisateur de The Grand Budapest Hotel et L’île aux chiens doit être tourné en France l’été prochain.

Les acteurs Timothée Chalamet, Bill Murray, Frances McDormand et Benicio del Toro seront de la distribution de The French Dispatch.

D'après les informations de Linda Corbo