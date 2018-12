Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le POPIR-Comité Logement et le Regroupement Information Logement (RIL) de Pointe-Saint-Charles estiment que la gentrification cause des « effets dévastateurs » sur les ménages locataires à faible et modeste revenu du Sud-Ouest.

Les trois organismes ont procédé lundi à la présentation des données locales du Dossier noir sur le logement et la pauvreté publié par le FRAPRU, dont les chiffres sont tirés de l’Enquête nationale auprès des ménages menée par Statistique Canada en 2016.

La tendance que l’on observe d’emblée, c’est l’augmentation effarante des loyers médians dans tous les quartiers du Sud-Ouest. Céline Magontier, responsable des dossiers montréalais du FRAPRU

On observe une augmentation de 12,4 % du prix des loyers médians entre 2011 et 2016 en général à Montréal, selon le document rendu public. Or, on constate une hausse plus accélérée dans les secteurs de Ville Émard (13,7 %), Pointe-Saint-Charles (15,9 %) et Saint-Henri (19,8 %).

Le taux d’inoccupation des logements locatifs dans le Sud-Ouest de Montréal et Verdun a chuté de 4,8 % à 1,1 % en seulement un an, selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Céline Magontier affirme que la hausse marquée du prix des logements dans le Sud-Ouest est liée au développement de condominiums et de logements locatifs de luxe.

À Griffintown, par exemple, le nombre de logements a augmenté de plus de 60 % entre 2011 et 2016 et le loyer médian est de 1347 $, rapporte le document.

Le FRAPRU souligne également que cette situation force 3685 ménages du secteur à dépenser plus de 50 % de leur budget pour le logement et dont le revenu médian est de 12 353 $ par année.

Des drames humains

Les organismes déplorent le fait que la gentrification constitue un « vecteur de drames humains auxquels nous faisons face au quotidien ».

« On est en train d’assister à la destruction du tissu social local de nos quartiers », s’indigne Hassan El Asri, organisateur au Regroupement Information Logement de Pointe Saint-Charles.

Il dit être témoin d’un déplacement de la population traditionnelle qui est provoqué par la hausse des loyers, l’explosion des prix de l’immobilier, la prolifération des condos, l’augmentation du revenu médian et la diminution de la part de logements sociaux et abordables.

L’étude permet d’apprendre qu’il faudrait au minimum 1170 logements sociaux supplémentaires, dans le Sud-Ouest, pour répondre aux besoins des ménages en attente d’une habitation à loyer modique (HLM) dans l’arrondissement.

Des locataires subissent de la pression de promoteurs immobiliers pour quitter leur logement, indique le POPIR-Comité Logement.

« Rien qu’en ce moment, c’est une soixantaine de ménages locataires à St-Henri, dont plusieurs à très faible revenus, qui se font évincer de leur logement, par des promoteurs à la recherche de profit. Ils quittent parfois en échange de dédommagement aussi bas que 400$ », précise Sandrine Belley, organisatrice au POPIR-Comité Logement.

Le FRAPRU réclame le développement de 50 000 logements sociaux en 5 ans pour répondre aux besoins.

Les personnes seules, les locataires âgés de plus de 65 ans, les jeunes et les ménages issus de l’immigration récente figurent parmi les ménages les plus à risque d’être mal logés, révèle l’étude.