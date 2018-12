Un texte de Fanny Bédard

Meng Wanzhou est détenue depuis plus d’une semaine au Canada après avoir été arrêtée lors d’une escale à l’aéroport de Vancouver le 1er décembre. La justice américaine réclame son extradition, car elle la soupçonne de fraude visant à contourner les sanctions américaines contre l'Iran.

La Chine exerce des pressions sur le Canada

La Chine demande pour sa part à ce que Mme Meng soit relâchée et dénonce même le traitement « inhumain » qu’elle subirait. La femme d’affaires affirme souffrir de problèmes de santé, notamment d’hypertension grave. Elle soutient d’ailleurs avoir dû être hospitalisée pour cette raison à la suite de son arrestation.

Un ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, estime que cette affaire aura un « impact assez important » pour le Canada, notamment pour le commerce et les exportations. « C’est plus difficile pour la Chine de s’attaquer directement à la source du problème - et dans ce cas, c’est les États-Unis, puisque ce sont eux qui ont émis le mandat pour arrêter Mme Meng - plutôt que de s’attaquer au Canada ».

Une mission économique suspendue

Une mission économique de la Colombie-Britannique en Chine en matière forestière qui devait avoir lieu cette semaine a été suspendue, « en raison du processus de révision judiciaire internationale qui est en cours en lien avec un haut dirigeant de Huawei Technologies Co. », a déclaré le ministre provincial des Emplois, du Commerce et de la Technologie, Bruce Ralston, par communiqué.

« Je ne serais pas surpris que le bureau de la Colombie-Britannique à Pékin ait été avisé que les officiels n’étaient plus disponibles pour rencontrer le ministre [...]. Et donc il y a dû avoir une suggestion assez forte de retarder ou annuler la visite », explique de son côté M. Saint-Jacques.

Il s’attend à ce que les démarches judiciaires entourant la directrice financière de Huawei, qui est aussi la fille du fondateur et PDG de l'entreprise, soient longues. « Étant donné que Mme Meng a un bon avocat, je présume qu’elle voudra étirer les procédures le plus longtemps possible ce qui veut dire que le Canada sera soumis à beaucoup de pression durant toute cette période », soutient-il.