Riley Driver-Martin a été retrouvé mort vendredi dernier avec « des signes évidents de violence » près d'un parc de Mississauga. Deux frères âgés de 20 ans ont été accusés de meurtre au deuxième degré dans l’affaire.

Le parc où le corps du jeune Riley a été découvert n'est pas loin de son école secondaire, l’école Clarkson, ainsi que d’une école voisine nommée Hillside Public School.

« Nous savons qu'un tel événement peut avoir un impact considérable sur le bien-être des membres de la communauté », a déclaré Carla Pereira, porte-parole du Conseil scolaire du district de Peel.

Lundi marque le premier jour d’école pour les élèves aux prises avec la nouvelle du décès.

Les cours ont lieu comme d'habitude dans les écoles Clarkson et Hillside, et une table commémorative est installée dans la bibliothèque pour que les étudiants et les enseignants puissent partager leurs condoléances à la famille Driver-Martin.

Dans une lettre aux étudiants, Mary Zammit, directrice de l’école Clarkson, a déclaré que le fait de suivre des routines normales dans des moments difficiles pouvait aider à passer au travers d’une telle épreuve.

« La mort peut affecter les élèves de différentes manières », écrit-elle. « Les étudiants qui ont récemment subi un traumatisme ou un décès dans la famille peuvent avoir particulièrement besoin d'un soutien supplémentaire. »

Les conseillers resteront en poste tant et aussi longtemps qu'il y aura une demande, a ajouté Mme Pereira.

Des enquêteurs travaillent près de l'endroit où le corps de la victime a été trouvé Photo : Radio-Canada/CBC News

25e homicide de la région de Peel cette année

La mort du jeune Riley représente le 25e homicide de la région de Peel en 2018. On sait peu de choses sur le contexte de son décès.

Des agents ont découvert son corps dans une ruelle près de Meadow Park, dans les environs de Truscott Drive et de Southdown Road, peu de temps avant 8 h vendredi. Il n'avait pas été porté disparu et les enquêteurs ne savent pas pourquoi il a quitté son domicile.

La porte-parole de la police Iryna Yashnyk a refusé de commenter la nature des blessures subies par la victime ou la façon dont il a été tué.

Une veillée pour les adolescents est prévue lundi soir au centre communautaire Clarkson.