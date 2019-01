Quitter la maison à 12 ans pour jouer au hockey

Un texte de Tanya Neveu

Mathéo Lepage pratique le hockey depuis qu'il a trois ans.

Il a joint l'équipe pee-wee AAA en août dernier, alors qu'il était encore âgé de 11 ans.

J'étais content. Au début, j'étais stressé, mais c'était correct après , confie-t-il.

Pour une deuxième année, l'Académie des Forestiers offre la chance à de jeunes joueurs de partout en Abitibi-Témiscamingue de joindre les rangs de l'équipe pee-wee AAA en formule sports-études.

Les jeunes hockeyeurs doivent se rendre à Rivière-Héva, où un autobus les attend pour les amener à Amos. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La moitié des joueurs qui forment l'équipe n'habitent pas Amos. Ils doivent donc voyager en autobus entre deux et trois jours par semaine.

Le reste du temps, ils sont hébergés en pension, comme Félix Lunam et Benjamin Lessard.

Félix Lunam fait partie des joueurs qui se rendent à Amos quelques jours par semaine pour jouer au hockey. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

C'est sûr que c'est du voyagement. On fait beaucoup d'autobus, mais sinon c'est correct. Il faut que tu sois organisé, toutes tes affaires bien préparées, mais sinon ça va , explique Félix Lunam.

Benjamin Lessard, capitaine des Forestiers pee-wee AAA d'Amos Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Je me lève à 6 h. On part à 7 h 45 environ pour aller à Rivière-Héva et il y a un bus qui nous amène à Amos. Au début, j'avais le mal des transports. Je me suis habitué vers le milieu de l'année. C'est sûr que je vois moins mes amis et les gens de ma famille. C'est pas si pire que ça. Je me suis habitué , raconte le capitaine de l'équipe, Benjamin Lessard.

Ville-Marie - Amos = 237 kilomètres

La réalité est différente pour Mathéo Lepage. Étant donné la distance qui le sépare de sa famille, il doit demeurer à Amos cinq jours par semaine.

Il habite en pension chez son entraîneur adjoint, Éric Pomerleau.

C'est sûr qu'on essaie de les faire sentir comme un membre de la famille. On ne veut pas qu'il ait de privilèges supplémentaires et on ne veut pas qu'il en ait moins. On veut qu'il se sente bien à table, avec les frères et sœurs. Ce sont des petites attentions au quotidien. On ne modifie pas notre façon d'agir. Les parents de Mathéo ont été très ouverts d'amener leur fils ici à Amos pour qu'il puisse pratiquer son sport favori. Il va très bien à date , rassure Éric Pomerleau.

Pour faire l'équipe pee-wee AAA, il faut d'abord être sélectionné pour les camps d'entraînement. Le laissez-passer n'est pas distribué à qui le veut bien. L'entraîneur adjoint le répète souvent à ses joueurs.

Les Forestiers pee-wee AAA d'Amos espèrent tous obtenir une place dans l'équipe midget AAA. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il y a beaucoup de petits gars qui aimeraient être dans leurs souliers, parce qu'ils ont beaucoup de privilèges. Pouvoir jouer au hockey huit jours sur neuf, c'est formidable , souligne Éric Pomerleau.

Un choix difficile, mais réfléchi

Le choix de laisser partir leur fils unique a été difficile pour les parents de Mathéo.

Sa mère, Maïté Hardy, affirme qu'il s'agit d'une décision familiale.

Nous si on a accepté, c'est qu'on savait que Mathéo était capable de relever le défi. On le connaît notre garçon, on sait son niveau de maturité, même s'il a 12 ans. On savait qu'il serait capable. En même temps, on se disait c'est pour un an. Après ça, si ça ne marche pas, c'est fini, il revient à la maison. Il avait le goût de le faire. On s'est dit bon, on essaie , raconte Mme Hardy.

Mathéo Lepage et sa mère, Maïté Hardy, restent en contact tous les jours. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Mathéo sera absent huit mois de la maison. La moitié des week-ends, il les passera sur la glace pour des matchs ou des tournois.

La journée qu'il a fallu le quitter à Amos, on a vu des larmes. Ça, c'était plus difficile sur notre cœur à nous et à celui de Mathéo , dit-elle le cœur gros.

Malgré les kilomètres qui les séparent, ils gardent contact de façon quotidienne.

À tous les jours, on se Facetime, après l'école. Mathéo Lepage

Rêver de la grande ligue

Plusieurs joueurs de cette équipe rêvent à la Ligue nationale tout en restant réalistes. Ils visent d'abord et avant tout une place au sein de l'équipe midget AAA des Forestiers d'Amos.

Je veux me rendre le plus loin possible. Pas jouer au hockey toute ma vie, parce que les chances d'aller dans la Ligue nationale sont faibles. Je vais jouer le plus longtemps possible , espère Mathéo.

Mathéo Lepage doit vivre en pension à Amos pour réaliser son rêve de jouer au hockey. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Comme ses coéquipiers, il sera de retour à la maison en avril prochain.

Pour les mois qui restent, s'il lui arrive de s'ennuyer, le hockey l'aidera à se changer les idées.