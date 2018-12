Un texte de Jean-François Deschênes

Le propriétaire de l'immeuble à logement, Éric Simoneau, ne sait toujours pas s'il en reconstruira un autre au même endroit.

Il dit avoir été secoué par les événements.

C’est dur. On ne peut pas rien faire avec ça. On pense peut-être arrêter, de ne plus acheter. On ne sait pas encore ce qu’on va faire. Éric Simoneau, propriétaire de l’immeuble incendié

Les travaux de démolition ont commencé aux premières heures du matin. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Le propriétaire d’une soixantaine de logements à Matane estime le coût de reconstruction à près d’un million et demi de dollars. S’il décidait de reconstruire, l’immeuble devra être plus petit à cause de nouvelles règles qu’il devra respecter. La rivière, les bandes riveraines, les dimensions de la bâtisse que je dois rebâtir. Les stationnements. C’est tout l’ensemble qui fait qu’on va prendre des décisions là-dessus , explique-t-il.

Deux pelles mécaniques ont été nécessaires pour démolir l'immeuble du centre-ville de Matane. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Eric Simoneau estime les travaux de démolition à une centaine de milliers de dollars.

Les commerces seront accessibles durant les travaux. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

La rue Saint-Jérôme sera fermée toute la journée entre la rue Otis et le pont Marie-Marsolet. La circulation se fera sur une seule voie les jours suivants.