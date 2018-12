Un texte de Jean-Philippe Nadeau

La Commission a notamment analysé les données de l'Unité des enquêtes spéciales qui ouvre une enquête chaque fois qu'un civil est blessé ou tué par un policier dans la métropole. Les données étudiées sont celles de 2013 à 2017.

Les Noirs sont ainsi surreprésentés dans les interactions entre les policiers de Toronto et les citoyens.

- 28,8 % dans les cas de recours à la force

- 36 % dans les cas de fusillades non mortelles

- 61,5 % dans les cas d'interactions mortelles

- 70 % dans les cas de fusillades mortelles

Le rapport intérimaire souligne aussi des cas d'inconduite policière et soulève des questions sur la transparence et la responsabilisation au sein du service de police de Toronto.

« Les rapports du directeur de l'UES font état d'interpellations et de détentions de civils noirs sans motifs juridiques valables, de fouilles non appropriées ou justifiées lors d'interactions, et d'arrestations ou de dépôt d'accusations non nécessaires. »

Le rapport ne mentionne pas les raisons qui ont motivé la CODP d'ouvrir une enquête aussi élaborée, mais il mentionne en ouverture le cas de Dafonte Miller, qui aurait été sévèrement battu avec une barre de fer par un policier qui n'était pas en service en décembre 2016. L'agent Michael Theriault est accusé de voies de fait graves, d'agression armée et de méfait public à la suite d'une altercation avec le jeune Noir de 19 ans.

« Le cas Dafonte Miller concerne la collectivité tout entière, parce qu'il était si flagrant, mais a pu rester caché, et est resté caché jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le mette à jour. (C'est) une expérience collective... Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a eu une interaction traumatisante avec la police. Ça vous le rappelle toujours (....) Ça a un impact sur l'ensemble de la collectivité. »

La CODP s'est entretenue avec 130 membres de la communauté noire au sujet de leurs relations avec la police, leurs craintes ou de leurs traumatismes, de leur sentiment d'humiliation et de méfiance, entre autres.

Le rapport intérimaire ne mentionne que les cas les plus graves qui ont fait l'objet d'une enquête de l'UES.

Un rapport final attendu en 2020 portera en plus sur les cas qui n'ont pas été soumis à l'UES, comme le contrôle policier controversé de l'identité au sein de la communauté noire.

Le bureau du ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels affirme que la ministre Sylvia Jones tiendra compte du rapport dans le cadre de la révision de la loi nommée Pour plus de sécurité en Ontario.

L'UES, le service de police de Toronto et la Commission des services de police de Toronto ont tous reçu une copie du rapport intérimaire.

D'autres détails et réactions à venir