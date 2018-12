Le trafiquant de drogue avait demandé à Sonia Vilon et René Samson-Vonrichter qu'une raclée soit donnée à M. Votour, qui lui avait volé des stupéfiants.

Le jeune couple qui devait s'acquitter de cette tâche a plutôt tué Travis Votour et sa conjointe Amanda Trottier. Le drame était survenu en janvier 2014, dans le secteur d'Aylmer.

Vilon et Samson-Vonrichter ont tous 2 plaidé coupables à des accusations d'homicide involontaire et de meurtre non prémédité. Ils ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans pour René Samson et 12 ans pour Sonia Vilon.

Ronald Junior Brazeau, qui était au départ accusé de double meurtre, a finalement choisi de plaider coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire de Travis Votour. C'est pour ce crime qu'il est condamné à 5 ans de détention.

Toutefois, il lui reste encore à subir son procès pour l'homicide involontaire d'Amanda Trotriter, pour lequel il a toujours clamé son innocence.

Le tribunal a aussi condamné Ronald Junior Brazeau à 20 mois de réclusion pour trafic de drogue. Cette peine s'ajoute à celle pour l'homicide involontaire.

Compte tenu du temps déjà passé en détention depuis son arrestation, Ronald Brazeau pourra recouvrer la liberté dans 15 mois et 9 jours.

Plus de détails à venir