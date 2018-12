L’employé de la Société de transport de l'Outaouais (STO) qui aurait commis des voies de fait contre un homme d'Ottawa atteint du syndrome d'Asperger, Anthony Govas, à la station de la Gappe le 21 novembre dernier, est l’un des deux chauffeurs qui a perdu son emploi.

Selon les dires de la présumée victime, le chauffeur l'aurait agressé parce qu'il ne parlait pas français.

Cet ex-chauffeur de la STO faisait aussi l'objet d'une enquête interne pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'il était au volant de son autobus. Le transporteur public avait confirmé que l’ex-chauffeur aurait aussi commis des voies de fait contre un usager.

Le chauffeur d'autobus avait été suspendu par la STO et avait été arrêté par la police le jour des faits.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Sophie St-Pierre, directrice adjointe aux communications à la STO a écrit : Nous ne pouvons discuter des dossiers d’employés. Mais, nous sommes en mesure de confirmer que ces deux personnes ne sont plus à l’emploi de la STO.

Une passagère traitée de « salope »

Un autre chauffeur avait été suspendu durant son enquête interne le 21 octobre dernier après avoir traité une passagère de « salope » et lui criant de sortir du véhicule alors en mouvement.

Une témoin avait filmé l'altercation, qui a eu lieu devant le Cégep de l'Outaouais.

L’extrait montrait une femme dans le cadre de la porte d'un autobus. On peut entendre le chauffeur lui crier de violentes insultes en lui ordonnant de sortir.

Sur les images, on peut voir l’autobus se mettre à rouler alors que la porte est ouverte et que la femme peine à rester à bord. Il s’immobilise ensuite quelques mètres plus loin.

Toujours selon la témoin, la jeune femme qui se fait insulter était d’abord assise derrière le chauffeur dans l’autobus et parlait au téléphone. C’est alors que le chauffeur a immobilisé l’autobus et qu'il a dit qu’il ne bougerait pas tant que la femme ne sortait pas.

Guy Gosselin, le président du local 591 du Syndicat uni du transport, n’a pas voulu commenter le dossier pour l'instant, mais a indiqué lors d'un entretien téléphonique qu’un communiqué sera acheminé aux médias en début d'après-midi.