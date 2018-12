D'après une entrevue de David Chabot, à Des matins en or



C’est aussi une riposte à l’attitude très idéologique que le gouvernement est en train de mettre en place avec ce troisième lien. Pour l’avoir vécu sur le parquet de la chambre, c’est assez intense , affirme la députée de QS.

On va mettre de l’avant une campagne de mobilisation sur la lutte aux changements climatiques qui va se déployer dans l’ensemble de la région. On veut faire une campagne d’éducation populaire, inviter des conférenciers, mettre de l’avant des pétitions pour donner le ton. Émilise Lessard-Therrien

L’enjeu de l’environnement c’est un enjeu qui est transcendant , ajoute la députée.

En plus d’environnement, il a notamment été question lors de ce conseil de laïcité et de la courte session parlementaire qui s’est terminée la semaine dernière. Les députés et membres du parti ont aussi effectué un bilan de la dernière campagne électorale.

La députée dresse pour sa part un bilan positif de sa session parlementaire, entre autres, avec la motion adoptée par l’entièreté des parties quant au maintien des services de Nav Canada à l’aéroport de Rouyn-Noranda.