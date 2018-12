La panne engendrée par Normand Dubé avait plongé 180 000 foyers dans le noir, et les équipes d’Hydro-Québec avaient dû travailler pendant deux jours afin de la réparer.

En raison d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu de la « sécurité nationale », il est toutefois impossible de révéler comment l’accusé avait procédé pour provoquer cette panne.

Il ne s'agit pas des seuls gestes criminels reprochés au pilote, qui fait face à une vingtaine d’autres accusations, notamment d’incendie criminel, de menaces de mort ou de blessures et de harcèlement criminel dans d’autres dossiers impliquant cette fois des fonctionnaires et avocats des villes de Sainte-Anne-des-Plaines et de Terrebonne.

Six autres personnes avaient aussi été arrêtées et accusées, aux côtés de Normand Dubé, dans le cadre de cette enquête amorcée en 2014.