Les clients résidentiels de l’île de Vancouver, du Grand Vancouver, de Whistler, du nord et du sud de l’Intérieur verront leur facture augmenter de 9 %, ce qui représente une hausse d’environ 68 $ par année pour une utilisation moyenne de 90 gigajoules.

Les résidents de Fort Nelson connaîtront quant à eux une hausse de 7 %.

L’entreprise explique ces augmentations en partie en raison du bris du gazoduc d’Enbridge qui alimente l’île de Vancouver et le Grand Vancouver. Il a explosé le 9 octobre dernier au nord de Prince George.

« Garder le prix du gaz naturel à de faibles taux est important pour nous, mais il y a eu un impact sur nos coûts concernant des efforts que nous avons dû faire pour stabiliser notre approvisionnement de gaz naturel à la suite du bris du pipeline », soutient la vice-présidente de Fortis BC aux affaires réglementaires, Diane Roy.

Même si les réparations y sont terminées, la transmission du gaz y sera réduite durant l’hiver pour s'assurer que le système fonctionne.

La Commission des services publics de la Colombie-Britannique (BCUC) a approuvé ces hausses, mais elles sont sujettes à révision. Elles pourraient être ajustées plus tard durant le premier trimestre de 2019.

Le gaz naturel coûte moins cher à Revelstoke

Les clients de Fortis BC de Revelstoke verront pour leur part leur facture de gaz naturel diminuer de 11 %, ce qui représente une baisse de 108 $ pour une utilisation de 50 gigajoules.

Fortis BC soutient qu’elle revoit ses taux tous les trois mois.

En 2017, l’entreprise comptait plus d’un million de clients et a enregistré un profit de 186 millions de dollars de ses activités liées au gaz naturel et au propane.