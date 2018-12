L'agrile du frêne a été aperçu pour la première fois au parc DeWolfe, à Bedford, en septembre, et s'est depuis rapidement imposé.

Trois arbres sont déjà morts, ce qui indique généralement qu'il y en a beaucoup plus d'infectés , selon Crispin Wood, chef de la foresterie urbaine, à Halifax.

Le coléoptère pond ses œufs sur l'écorce des frênes. Lorsqu’il y a éclosion des œufs, les larves s'enfoncent dans les arbres et commencent à manger les tissus vivants.

Cela empêche la sève et les nutriments de circuler dans les branches et les racines. L’arbre meurt alors assez rapidement.

L'agrile du frêne est arrivé en 2002 dans la région de Détroit, puis s'est propagé au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Aux États-Unis, presque tous les frênes sont morts dans les régions où l'agrile a été détecté.

Selon Ressources naturelles Canada, l'agrile du frêne endommage et tue les arbres dans les cinq premières années d’infestation.

Il y a environ 9000 frênes dans les parcs et le long des rues de la Municipalité régionale d’Halifax, ce qui représente environ 5 % des arbres sur ce territoire.

L'agrile du frêne Photo : Associated Press/Minnesota Department of Natural Resources/The Associated Press