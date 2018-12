Vendredi, en compagnie de leurs collègues de la Sûreté du Québec, le Service de police de Sherbrooke (SPS) a érigé un premier barrage routier à l'embranchement de la route 112 et de l'autoroute 610 vers 22 h. Plus de 300 véhicules ont été interceptés pendant l'heure et demie de l'opération. Personne n'a été arrêté lors de cette opération.

Puis, dimanche, un second barrage routier a été érigé sur la rue Galt Ouest par les policiers du SPS.

Outre les barrages, les policiers ont effecuté plusieurs vérifications quant à la capacité de conduire des automobilistes ce qui a mené à sept arrestations.

Le SPS annonce que d'autres opérations de ce genre auront lieu au cours des prochaines semaines. « Ça peut arriver à tout moment, en après-midi, pendant la période des 5 à 7 ou en soirée », souligne la porte-parole du SPS, Isabelle Gendron.

Cette campagne, intitulée « Drogue-alcool, au volant c'est criminel », vise à rappeler aux citoyens que prendre le volant, après avoir consommé de la drogue ou de l’alcool, n’est pas une option.

Selon la SAAQ, l’alcool au volant a tué au moins 110 personnes et fait plus de 260 blessés graves et 1800 blessés légers sur les routes du Québec entre 2012 et 2016. En ce qui a trait à la conduite sous l’effet de la drogue, 33 % des conducteurs qui ont perdu la vie au cours de cette période en avaient dans le sang.

La Société de l’assurance automobile rappelle par ailleurs qu’à compter du 18 décembre, les conducteurs qui échoueront aux tests de policiers experts en reconnaissance de drogue seront passibles de poursuites criminelles et verront leur permis de conduire immédiatement suspendu pour 90 jours. En cas de récidive, le véhicule sera aussi saisi pour 90 jours.