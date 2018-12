Emad Tamo a été libéré en 2017 avant d’être réuni avec sa famille dans la capitale manitobaine. Après avoir longtemps constaté « la souffrance des enfants » sous la main du groupe extrémiste, il s’est promis « d’aider tous les enfants ».

Il a pu le faire avec l’appui de l’association Liberation of Christian and Yazidi Children of Iraq et d’un amateur d’automobiles à Terre Haute dans l’Indiana, Bryan Phillips.

Le jeune Emad Mishko Tamo est secouru des mains du groupe armé État islamique Photo : Facebook

Ce dernier a vendu une Bentley d'occasion et l’argent a permis d'acheter 100 bicyclettes qui seront données aux enfants lors d’une fête religieuse yézidie célébrée vendredi.

Le yézidisme est une minorité religieuse du sud et de l'est de l'Anatolie, d'Irak, de Syrie et d'Iran longtemps persécutée.